У Сполучених Штатах Америки прихильники чинного президента Дональда Трампа хочуть завадити затвердженню результатів виборів. Натовп протестувальників увірвався у Капітолій – будівлю Конгресу. Після цього засідання було зупинено – віце-президента США Майкла Пенса евакуювали.

Внаслідок протесту на вулиці та всередині почалися заворушення за участю мітингувальників та поліції. Всередині будівлі прихильники Трампа застосували вогнегасники.

У зв’язку з подією у Вашингтоні оголосили комендантську годину. Водночас Дональд Трамп у соцмережах закликав громадян діяти мирно та підтримати поліцію.

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Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі звернулася до Нацгвардії з проханням очистити Капітолій від мітингувальників.







Прихильники Трампа увірвалися у будівлю Конгресу США / 2 фотографии

Затвердження результатів виборів у США

6 січня Конгрес США та Палата представників зібралися на спільне засідання. Під час нього політики мали затвердити результати виборів президента.

Засідання зупинили через кілька хвилин від початку – члени Палати представників виступили з запереченнями.

Джерело: Fox News