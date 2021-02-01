Окружний суд Гааги відновлює слухання у справі про збитий 17 липня 2014 року в небі над Донбасом пасажирський літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17.

Перше судове засідання у 2021 році у цій справі має розпочатися о 10.00 за місцевим часом у судовому комплексі Схіпхол. Також суд зарезервував дні засідань на 8 лютого, березень, квітень, травень, червень, вересень та листопад.

На цих засіданнях повинні розглянути, як просувається додаткове розслідування, звернення родичів загиблих тощо.

Через коронавірусні обмеження усі учасники судового засідання повинні дотримуватися дистанції у 1,5 метри, а також носити захисну маску.

Спершу у суді проінформують про питання, що були розглянути 25 листопада. Під час останнього засідання за деякими з клопотань захисту одного з обвинувачених, росіянина Олега Пулатова, суд ухвалив рішення провести додаткові розслідування.

Далі до виступу будуть запрошені адвокати родичів та адвокати обвинуваченого Пулатова. Також виступлять представники прокуратури.

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Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що здійснював рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Усі 298 людей, що перебували на борту, загинули.

Розслідування причин катастрофи провадить Міжнародна слідча група, до якої увійшли представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії.

У вересні 2016 року група оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер збили ракетою, яка була запущена із ЗРК Бук. Рік тому оголосили про приналежність Бука до російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокується в Курську.

19 травня 2019 року було названо чотирьох підозрюваних у причетності до збиття літака: Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубінський, Олег Пулатов і Леонід Харченко, яких оголосили в міжнародний розшук. Їх обвинувачують у вбивстві та ненавмисному вбивстві.

Джерело: Court MH17