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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Нацгвардійці залишатимуться у Вашингтоні через ризики заворушень

Близько 5 тисяч військовослужбовців Національної гвардії залишатимуться у Вашингтоні до 12 березня через ризики нових заворушень у столиці США.

Нацгвардійці залишатимуться у Вашингтоні через ризики заворушень

Ці ризики пов’язані з розмовами прихильників теорії змови QAnon, які вважають, що 4 березня може відбутись інавгурація колишнього президента Дональда Трампа. Хоча крісло в Білому домі вже зайняв Джо Байден.

Заклики зібратись біля Капітолію на інавгурацію Трампа поширюються у соціальних мережах.

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Прохання продовжити термін перебування військових у Вашингтоні подала поліція Капітолія.

Пентагон працює з відповідними правоохоронними органами, щоб визначити, який вигляд має відповідна присутність сил нині.

9 січня суд у США заарештував шамана QAnon Джейка Анджелі, який брав участь в штурмі на Капітолій. Йому пред’явили звинувачення в умисному проникненні на закриту територію і порушенні громадського порядку.

Анджелі був у перших рядах демонстрантів, які ввірвалися в Капітолій.

Джерело: CNN

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