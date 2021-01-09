Суд у США заарештував “шамана QAnon” Джейка Анджелі, який брав участь в штурмі на Капітолій. Йому пред’явили звинувачення в умисному проникненні на закриту територію і порушенні громадського порядку.

Справжнє ім’я Джейка Анджелі – Джейкоб Ентоні Чанслі. Також він сам називає себе “шаманом QAnon”.

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Анджелі був у перших рядах демонстрантів, які ввірвалися в Капітолій. Він був одягнений в хутро на голе тіло і шапку з рогами. Його обличчя було розмальоване фарбою, а в руках він тримав двометровий спис з прив’язаним до нього прапором США.

Суд також заарештував іншого учасника штурму – Адама Крістіана Джонсона.

Штурм Капітолію

Масовий мітинг у Вашингтоні, який почався після виступу Дональда Трампа, перетворився у штурм Капітолію, пройшов 6 січня.

Саме того дня Конгрес повинен затвердити перемогу Джо Байдена на президентських виборах в США.

Під час штурму Капітолію постраждало десятки людей, п’ятеро людей загинули. Скориставшись ситуацією, демократи запропонували заздалегідь усунути Трампа з посади.

Джерело: Мін’юст США