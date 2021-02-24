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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Пройдуть тижні, не місяці: у США уточнили терміни запровадження санкцій проти РФ

США необхідно ще кілька тижнів для того, щоб затвердити і оголосити про запровадження санкцій проти Росії за хакерські атаки на урядові сайти і приватний сектор.

Санкції проти РФ

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

– Ми все ще працюємо над цим. Але пройдуть тижні, а не місяці перед тим, як ми відповімо, – зазначила Джен Псакі.

За її словами, нині американські фахівці намагаються визначити, хто саме стоїть за цією атакою, яких збитків було завдано.

Кібератака на США

У грудні 2020 року сталася масштабна кібератака, під прицілом опинилися урядові сайти і приватний сектор США.

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У цьому підозрюють РФ. Водночас США погрожують не лише санкціями, а й іншими заходами проти РФ, якщо її причетність доведуть.

Детальніше про кібератаки РФ читайте на Фактах ICTV.

Джерело: REV

Фото: Dreamstime

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