США необхідно ще кілька тижнів для того, щоб затвердити і оголосити про запровадження санкцій проти Росії за хакерські атаки на урядові сайти і приватний сектор.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

– Ми все ще працюємо над цим. Але пройдуть тижні, а не місяці перед тим, як ми відповімо, – зазначила Джен Псакі.

За її словами, нині американські фахівці намагаються визначити, хто саме стоїть за цією атакою, яких збитків було завдано.

Кібератака на США

У грудні 2020 року сталася масштабна кібератака, під прицілом опинилися урядові сайти і приватний сектор США.

У цьому підозрюють РФ. Водночас США погрожують не лише санкціями, а й іншими заходами проти РФ, якщо її причетність доведуть.

Детальніше про кібератаки РФ читайте на Фактах ICTV.

Джерело: REV