США готові реагувати на загрози кібербезпеці країни не лише санкціями, але й застосувати інші механізми впливу на державу, яка чинить такі дії.
Так прокоментував широкомасштабний злам SolarWinds, унаслідок якого впливу зазнало програмне забезпечення для управління мережею, що використовується урядом США і приватним сектором, помічник президента з національної безпеки Джейк Салліван. У цьому підозрюють Росію.
– Відповідь буде містити набір інструментів – видимих і невидимих. Це будуть не просто санкції, – уточнив Джейк Салліван.
За його словами, розробка відповідних заходів може тривати тижні.
Санкції США проти Росії
США готує санкції проти Росії не лише за можливі кібератаки, а й за проект газопроводу Північний потік-2.
Раніше у країні заявили про розробку нового документа про обмеження.
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Джерело: CBS