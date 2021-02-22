США готові реагувати на загрози кібербезпеці країни не лише санкціями, але й застосувати інші механізми впливу на державу, яка чинить такі дії.

Так прокоментував широкомасштабний злам SolarWinds, унаслідок якого впливу зазнало програмне забезпечення для управління мережею, що використовується урядом США і приватним сектором, помічник президента з національної безпеки Джейк Салліван. У цьому підозрюють Росію.

– Відповідь буде містити набір інструментів – видимих ​​і невидимих. Це будуть не просто санкції, – уточнив Джейк Салліван.

За його словами, розробка відповідних заходів може тривати тижні.

Санкції США проти Росії

США готує санкції проти Росії не лише за можливі кібератаки, а й за проект газопроводу Північний потік-2.

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Раніше у країні заявили про розробку нового документа про обмеження.

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Джерело: CBS