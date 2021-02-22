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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Не лише санкції: США погрожують заходами за кібератаку, у якій підозрюють РФ

США готові реагувати на загрози кібербезпеці країни не лише санкціями, але й застосувати інші механізми впливу на державу, яка чинить такі дії.

Санкції проти РФ

Так прокоментував широкомасштабний злам SolarWinds, унаслідок якого впливу зазнало програмне забезпечення для управління мережею, що використовується урядом США і приватним сектором, помічник президента з національної безпеки Джейк Салліван. У цьому підозрюють Росію.

– Відповідь буде містити набір інструментів – видимих ​​і невидимих. Це будуть не просто санкції, – уточнив Джейк Салліван.

За його словами, розробка відповідних заходів може тривати тижні.

Санкції США проти Росії

США готує санкції проти Росії не лише за можливі кібератаки, а й за проект газопроводу Північний потік-2.

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Раніше у країні заявили про розробку нового документа про обмеження.

Детальніше про санкції США проти Росії читайте на Фактах ICTV.

Джерело: CBS

Фото: Dreamstime

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