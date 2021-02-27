Ми продовжуємо притягувати РФ до відповідальності – Блінкен щодо окупації Криму

США непохитно підтримують Україну у боротьбі проти російської агресії.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у своєму зверненні з нагоди роковин вторгнення Росії до Криму.

– Ми висловлюємо нашу солідарність з Україною. Як і багато наших міжнародних партнерів, США ще не раз категорично повторять просто істину: Крим – це Україна, – зазначив Блінкен.

Також він додав, що США підтверджують свою непохитну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України щодо міжнародного права.

– Російські дії у Криму являють собою нахабне заперечення міжнародного порядку. Спроба Росії переписати історію та кордони, щоб виправдати незаконне захоплення Кримського півострова, була і залишається марною. Світ знає, якою є ситуації насправді, – додав держсекретар США.

Крім того, він зазначив, що США підтримують Україну у боротьбі проти російської агресії.

– Ми підтримуємо Україну у боротьбі проти російської агресії. Ми закликаємо Росію припинити агресію на Сході України. Ми продовжуватимемо притягувати Росію до відповідальності, поки вона не поверне Україні повний контроль над Кримом і повністю не відведе свої сили, – підкреслив Ентоні Блінкен.

Деокупація Криму

Україна активно розробляє стратегію деокупації Криму.

Її публічну частину мають презентувати українцям через два тижні, повідомили у РНБО.

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