Палаті представників США довелося скасувати засідання, яке планувалося на 4 березня, через загрозу штурму Капітолія.

За день до цього поліція заявила, що у них є інформація про можливу змову групи бойовиків з метою штурму будівлі Капітолія.

Прихильники екстремістської ідеології QAnon називають 4 березня датою, яка ознаменує повернення колишнього президента Дональда Трампа в Білий дім.

Водночас, за словами правоохоронців, вони готові до будь-яких потенційних загроз.

Законодавці планували обговорення та голосування щодо законопроекту про реформу поліції.

Близько 5 тисяч військовослужбовців Національної гвардії залишатимуться у Вашингтоні до 12 березня через ризики нових заворушень у столиці США.