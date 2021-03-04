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Анастасія Дячкіна |

Палата представників США скасувала засідання через загрозу штурму Капітолія

Палаті представників США довелося скасувати засідання, яке планувалося на 4 березня, через загрозу штурму Капітолія.

Палата представників США скасувала засідання через загрозу штурму Капітолія

За день до цього поліція заявила, що у них є інформація про можливу змову групи бойовиків з метою штурму будівлі Капітолія.

Прихильники екстремістської ідеології QAnon називають 4 березня датою, яка ознаменує повернення колишнього президента Дональда Трампа в Білий дім.

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Водночас, за словами правоохоронців, вони готові до будь-яких потенційних загроз.

Законодавці планували обговорення та голосування щодо законопроекту про реформу поліції.

Близько 5 тисяч військовослужбовців Національної гвардії залишатимуться у Вашингтоні до 12 березня через ризики нових заворушень у столиці США.

Джерело: The Washington Post

Фото: Pixabay

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