У США чоловік тримав акул у басейні, щоб продати в інтернеті

У штаті Нью-Йорк (США) чоловіка визнали винним в утриманні живих акул у своєму басейні і продажу їх в інтернеті. Йдеться про сім акул.
Згідно із заявою генерального прокурора штату Летиції Джеймс, 40-річному Джошуа Сегіну загрожує штраф в розмірі $5 тис. за незаконне зберігання з наміром продати сім піщаних акул.
Згідно із законодавством, піщані акули охороняються як вид, а за їх незаконне володіння у штаті без спеціальної ліцензії загрожує штраф.
Цього тижня чоловік був засуджений до умовного звільнення в суді, без тюремного ув’язнення або випробувального терміну, але на певних умовах.
До слова, з 2017 року чоловік перебував на радарі Департаменту охорони навколишнього середовища, коли він був заарештований у Джорджії за водіння без водійських прав, а також за утримання п’яти низькорослих акул в кузові авто – вони перебували у спеціальному резервуарі.
Намібія продає слонів
Намібія виставила на продаж 170 диких слонів. Придбати тварин можуть як місцеві жителі, так й іноземці. Однак охочим взяти участь у торгах необхідно документально підтвердити, що у них є всі умови для утримання слонів.
Іноземцям також потрібно надати митні документи, що дозволяють ввезення слонів в їх державу.