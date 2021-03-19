PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

У США чоловік тримав акул у басейні, щоб продати в інтернеті

У штаті Нью-Йорк (США) чоловіка визнали винним в утриманні живих акул у своєму басейні і продажу їх в інтернеті. Йдеться про сім акул.

Акула

Згідно із заявою генерального прокурора штату Летиції Джеймс, 40-річному Джошуа Сегіну загрожує штраф в розмірі $5 тис. за незаконне зберігання з наміром продати сім піщаних акул.

Згідно із законодавством, піщані акули охороняються як вид, а за їх незаконне володіння у штаті без спеціальної ліцензії загрожує штраф.

Читайте
У Єгипті акула напала на українську сім'ю - дитині ампутували руку

Цього тижня чоловік був засуджений до умовного звільнення в суді, без тюремного ув’язнення або випробувального терміну, але на певних умовах.

До слова, з 2017 року чоловік перебував на радарі Департаменту охорони навколишнього середовища, коли він був заарештований у Джорджії за водіння без водійських прав, а також за утримання п’яти низькорослих акул в кузові авто – вони перебували у спеціальному резервуарі.

Намібія продає слонів

Намібія виставила на продаж 170 диких слонів. Придбати тварин можуть як місцеві жителі, так й іноземці. Однак охочим взяти участь у торгах необхідно документально підтвердити, що у них є всі умови для утримання слонів.

Іноземцям також потрібно надати митні документи, що дозволяють ввезення слонів в їх державу.

Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка