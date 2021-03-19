У США чоловік тримав акул у басейні, щоб продати в інтернеті

У штаті Нью-Йорк (США) чоловіка визнали винним в утриманні живих акул у своєму басейні і продажу їх в інтернеті. Йдеться про сім акул.

Згідно із заявою генерального прокурора штату Летиції Джеймс, 40-річному Джошуа Сегіну загрожує штраф в розмірі $5 тис. за незаконне зберігання з наміром продати сім піщаних акул.

Згідно із законодавством, піщані акули охороняються як вид, а за їх незаконне володіння у штаті без спеціальної ліцензії загрожує штраф.

Цього тижня чоловік був засуджений до умовного звільнення в суді, без тюремного ув’язнення або випробувального терміну, але на певних умовах.

До слова, з 2017 року чоловік перебував на радарі Департаменту охорони навколишнього середовища, коли він був заарештований у Джорджії за водіння без водійських прав, а також за утримання п’яти низькорослих акул в кузові авто – вони перебували у спеціальному резервуарі.

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