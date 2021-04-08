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Факти / Світ
Людмила Грубник |

США підготували два пакети санкцій проти Північного потоку-2 – ЗМІ

У США вже затвердили два пакети санкцій проти російського газопроводу Північний пакет-2, проте фінальне рішення щодо обмежень поки не ухвалено.

Північний потік -2.

До списку санкцій, який схвалив Мін’юст США, потрапили компанія Nord Stream 2 AG та її очільник Маттіас Варніг, повідомляє Politico з посиланням на джерело в адміністрації президента США.

Ці документи продемонструють Конгресу у травні, фінальне рішення щодо них ухвалюватиме президент Джо Байден.

Однак поки невідомо, чи увійдуть до них Nord Stream 2 AG та Варніг.

Санкції проти Північного потоку-2

З початку 2021 року у США почали активніше обговорювати запровадження санкцій проти газопроводу Північний потік-2.

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У країні вважають, що ця угода невигідна для ЄС.

Детальніше про санкції проти Північного потоку-2 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Politico

Фото: Getty Images

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