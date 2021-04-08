У США вже затвердили два пакети санкцій проти російського газопроводу Північний пакет-2, проте фінальне рішення щодо обмежень поки не ухвалено.

До списку санкцій, який схвалив Мін’юст США, потрапили компанія Nord Stream 2 AG та її очільник Маттіас Варніг, повідомляє Politico з посиланням на джерело в адміністрації президента США.

Ці документи продемонструють Конгресу у травні, фінальне рішення щодо них ухвалюватиме президент Джо Байден.

Однак поки невідомо, чи увійдуть до них Nord Stream 2 AG та Варніг.

Санкції проти Північного потоку-2

З початку 2021 року у США почали активніше обговорювати запровадження санкцій проти газопроводу Північний потік-2.

У країні вважають, що ця угода невигідна для ЄС.

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Джерело: Politico