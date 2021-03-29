США можуть посилити санкції проти Північного потоку-2

США донесли до влади Німеччини свою позицію щодо будівництва газопроводу Північний потік-2. Якщо будівництво не зупинять, то санкції посилять.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, під час недавньої зустрічі з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом у Брюсселі йому було важливо сказати, що США розглядають трубопровід як погану угоду.

Блінкен додав, що у підсумку доля Північного потоку-2 залежить від тих, хто намагається його добудувати.

– Згідно із законодавством, ми ввели санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві трубопроводу. Ми дали зрозуміти, що ми будемо продовжувати нарощувати ці заходи, – зазначив держсекретар США.

Санкції проти Північного потоку-2

18 січня США ввели перші санкції щодо газопроводу Північний потік-2. Вони передбачені оборонному бюджеті на 2021 рік.

У Білому домі сподіваються, що Німеччина перегляне свою позицію, оскільки газопровід ставить під загрозу життєво важливі інтереси національної безпеки.

Північний потік-2 – газопровід, який повинен зв’язати Росію з Німеччиною дном Балтійського моря. Проект фінансується російським Газпромом (50%) і п’ятьма європейськими компаніями: Shell, Wintershall, Uniper, Engie і OMV. Вартість трубопроводу – €9,5 млрд.

Україна, Польща, Угорщина, Молдова, Румунія, Чехія, Словаччина, Латвія, Литва та Естонія виступили із заявою, що Північний потік-2 – це загроза для енергетичної безпеки Європи.