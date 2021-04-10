PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Загострення на Донбасі: Блінкен обговорив ситуацію з главами МЗС Франції і Німеччини

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен провів телефонні розмови з міністрами закордонних справ Франції та Німеччини.

Загострення на Донбасі: Блінкен обговорив ситуацію з главами МЗС Франції і Німеччини

Під час бесід чиновники обговорили нарощування російських військ на кордоні України.

Про це повідомляє прес-служба Держдепартаменту США.

– Вони обговорили необхідність того, щоб Росія припинила свою небезпечну і безвідповідальну риторику, нарощування військової потужності в окупованому Криму та вздовж кордонів України, а також односторонні російські провокації вздовж лінії зіткнення на сході України, – йдеться в повідомленні.

Блінкен і французький міністр також підтвердили незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

У кінці березня Блінкен наголошував, що США зберігають тверду позицію щодо захисту суверенітету української держави на тлі агресії Російської Федерації на Донбасі та в Криму.

Блінкен підкреслив важливість просування верховенства закону і економічних реформ для зміцнення демократичних інститутів України і її євроатлантичної інтеграції.

Джерело: Держдеп 

Фото: Getty Images

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка