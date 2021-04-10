Загострення на Донбасі: Блінкен обговорив ситуацію з главами МЗС Франції і Німеччини

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен провів телефонні розмови з міністрами закордонних справ Франції та Німеччини.

Під час бесід чиновники обговорили нарощування російських військ на кордоні України.

Про це повідомляє прес-служба Держдепартаменту США.

– Вони обговорили необхідність того, щоб Росія припинила свою небезпечну і безвідповідальну риторику, нарощування військової потужності в окупованому Криму та вздовж кордонів України, а також односторонні російські провокації вздовж лінії зіткнення на сході України, – йдеться в повідомленні.

Блінкен і французький міністр також підтвердили незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

У кінці березня Блінкен наголошував, що США зберігають тверду позицію щодо захисту суверенітету української держави на тлі агресії Російської Федерації на Донбасі та в Криму.

Блінкен підкреслив важливість просування верховенства закону і економічних реформ для зміцнення демократичних інститутів України і її євроатлантичної інтеграції.

Джерело: Держдеп