Росія перекриває Керченську протоку на півроку – реакція МЗС України

Російська Федерація оголосила про перекриття Керченської протоки на півроку під приводом військових навчань. Міністерство закордонних справ України висловило протест щодо цього рішення та назвало його порушенням права на свободу судноплавства, яке регламентує Конвенція ООН.

– Такі дії РФ є черговою спробою в порушення норм і принципів міжнародного права узурпувати суверенні права України як прибережної держави, – йдеться у заяві МЗС.

Відповідно до заяви РФ, прохід Керченською протокою на період з квітня до жовтня 2021 року заборонений для іноземних військових і державних суден.

МЗС України вимагає скасування рішення, а також закликає світову спільноту посилити тиск на Росію. Міністерство наголошує, що такі дії на тлі стягування військ РФ до кордонів України підтверджують її наміри посилити ескалацію.

Провокації суден РФ в Азовському морі

У ніч на 15 квітня судна ФСБ РФ намагалися перешкодити українським морякам. Вони здійснили провокації щодо катерної групи морських сил ЗСУ.

Інцидент трапився в Азовському морі, коли українські моряки перебували на чергуванні.