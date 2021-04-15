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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Захід оцінив стриманість України на тлі провокацій РФ – Держдеп США

Західні партнери оцінили стриманість України на тлі провокацій і агресивних дій з боку РФ. З-поміж них – США, Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія.

держдеп сша

Про це повідомив представник Держдепу США Нед Прайс за підсумками зустрічі представників країн-членів НАТО у Брюсселі.

– Вони підтвердили свою підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та високо оцінили її стриманість перед обличчям російських провокацій, зокрема перед нарощуванням військового потенціалу, підбурювальною риторикою і частішими нападами на лінії зіткнення, – зазначив Нед Прайс.

Представники країн-членів НАТО закликали РФ знизити напругу у відносини з Україною.

Зустріч представників НАТО у Брюсселі

Під час зустрічі країн-членів НАТО у Брюсселі загострення ситуації на Сході України було однією з топ-тем.

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Детальніше про ситуацію на Сході України читайте на Фактах ICTV.

Джерело: U.S. Department of State

Фото: Dreamstime

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