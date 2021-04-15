Західні партнери оцінили стриманість України на тлі провокацій і агресивних дій з боку РФ. З-поміж них – США, Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія.
Про це повідомив представник Держдепу США Нед Прайс за підсумками зустрічі представників країн-членів НАТО у Брюсселі.
– Вони підтвердили свою підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та високо оцінили її стриманість перед обличчям російських провокацій, зокрема перед нарощуванням військового потенціалу, підбурювальною риторикою і частішими нападами на лінії зіткнення, – зазначив Нед Прайс.
Представники країн-членів НАТО закликали РФ знизити напругу у відносини з Україною.
Зустріч представників НАТО у Брюсселі
Під час зустрічі країн-членів НАТО у Брюсселі загострення ситуації на Сході України було однією з топ-тем.
Представники США та ЄС засудили агресію Кремля.
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Джерело: U.S. Department of State