Західні партнери оцінили стриманість України на тлі провокацій і агресивних дій з боку РФ. З-поміж них – США, Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія.

Про це повідомив представник Держдепу США Нед Прайс за підсумками зустрічі представників країн-членів НАТО у Брюсселі.

– Вони підтвердили свою підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та високо оцінили її стриманість перед обличчям російських провокацій, зокрема перед нарощуванням військового потенціалу, підбурювальною риторикою і частішими нападами на лінії зіткнення, – зазначив Нед Прайс.

Представники країн-членів НАТО закликали РФ знизити напругу у відносини з Україною.

Зустріч представників НАТО у Брюсселі

Під час зустрічі країн-членів НАТО у Брюсселі загострення ситуації на Сході України було однією з топ-тем.

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Представники США та ЄС засудили агресію Кремля.

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Джерело: U.S. Department of State