ЄС закликає РФ відкрити прохід в Чорне море

Намір Росії закрити деякі райони Чорного моря для судноплавства до жовтня 2021 року викликає серйозну тривогу у Євросоюзі. Такі дії порушують міжнародне право Конвенції ООН.

Про це заявив представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Пітер Стано в Брюсселі.

– Намір РФ закрити деякі райони Чорного моря для судноплавства під приводом військових навчань викликає серйозну тривогу, тим більше на тлі ситуації на українсько-російському кордоні та в незаконно окупованому Криму, – сказав він.

За слова дипломата, Євросоюз очікує від Росії забезпечення безперешкодного і вільного проходу в Азовське море.

Окрім того, Стано наголосив на непохитній підтримці ЄС незалежності і суверенітету України в межах її держкордонів. І закликає Росію зробити те ж саме.

Також він повідомив, що 19 квітня Рада ЄС із закордонних справ обговорить ситуацію в Україні, зокрема про обмеження РФ судноплавства поблизу Криму. І тоді була занята чітка позиція всього Євросоюзу.

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Кораблі РФ у Чорному морі

Нещодавно Російська Федерація повідомила про міжфлотський перехід кораблів з Каспійського в Чорне море. Судна здійснюють операцію нібито для військових навчань.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що українська розвідка стежить за ситуацією у Чорному морі.