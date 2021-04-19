ЄС закликає Росію відвести війська від кордону з Україною – Боррель

Євросоюз вимагає від Росії відвести війська від кордону України, бо це викликає тривогу. 19 квітня на засіданні Ради ЄС обговорюватимуть ситуацію на українському кордоні.

Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у Брюсселі перед початком онлайн-засідання Ради ЄС.

– Ми будемо обговорювати ситуацію на українському кордоні, де розгорнуті російські війська для польових навчань. Це дуже небезпечна ситуація, ми закликаємо Росію відвести війська від кордону з Україною, – заявив він.

Також на засідання Ради ЄС запросили міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу, який пояснить членам Ради, яка ситуація на українсько-російському кордоні.

Водночас Боррель наголосив, що відносини з Росією стають дедалі напруженішими.

Також Рада ЄС обговорить ситуацію з виселенням російських дипломатів з Чехії та ситуацію з ув’язненням російського опозиціонера Олексія Навального.

– Я отримав листа від його команди. Ми дуже стурбовані станом здоров’я Навального, – повідомив дипломат.

Нарощування військ РФ

Наприкінці березня стало відомо, що Росія стягує війська біля кордонів України.

За словами головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, таким чином РФ демонструє те, що вона не забула про свої незаконні плани з 2014 року.

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова до будь-яких провокацій з боку РФ.

У НАТО та Євросоюзі повністю підтримали суверенітет і територіальну цілісність України.

Джерело: Єврокомісія