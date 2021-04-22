США можуть офіційно визнати геноцид вірмен в Османській імперії – WSJ

США можуть офіційно визнати геноцид вірмен в Османській імперії. Ймовірно, це станеться 24 квітня – у День пам’яті жертв геноциду вірмен.

За даними американських чиновників, під час суботньої промови президент Джо Байден використає слово геноцид, що може спровокувати серйозне погіршення стосунків з Туреччиною як правонаступницею Османської імперії.

Інші джерела ЗМІ застерігають, що, враховуючи важливість двосторонніх зв’язків з Туреччиною, Байден відмовиться від використання цього терміну в останню мить.

– Більше щодо цього запитання Білий дім скаже 24 квітня, – повідомила прес-секретар Джен Псакі 21 квітня.

Цікаво, що у 2020 році, коли президентом США був Дональд Трамп, очільник Демократичної партії Джо Байден закликав до визнання геноцид вірмен в Османській імперії.

Політик пообіцяв, що після приходу до влади він обов’язково повпливає на ухвалення такої резолюції.

– Сьогодні ми згадуємо про жорстокість, з якою стикався вірменський народ в районі Мец-Єгерн – Геноцид вірмен. У разі обрання я обіцяю підтримати резолюцію, що визнає геноцид вірмен, і зробить загальнолюдські права людини головним пріоритетом, – писав Байден у 2020 році.

Напередодні Дня пам’яті жертв геноциду вірмен ймовірне рішення Джо Байдена прокоментували і в Туреччині.

На думку турецьких міністрів, будь-який крок президента США щодо визнання геноциду ще більше зашкодить і без того напруженим зв’язкам між партнерами НАТО.

США і геноцид вірмен

Зазначимо, що Палата представників США ухвалила резолюцію щодо визнання геноциду вірмен восени 2019 року.

Документ підтверджує, що США визнає масові вбивства вірмен геноцидом, але лише формально.

Резолюція мала виключно рекомендаційний характер і жодним чином не повпливала на позицію дипломатів США.

Через місяць після рішення Палати представників аналогічну резолюцію ухвалили в Сенаті США.

У 49 з 50 штатів США (крім Міссісіпі) офіційно оголошено 24 квітня Днем пам’яті жертв геноциду вірменського народу.

Які країни визнали геноцид вірмен

Десятки країн світу офіційно визнали геноцид вірмен в Османській імперії.

Серед них – Франція, Італія, Німеччина, Бельгія, Швеція, Нідерланди, Швейцарія, РФ, Польща, Греція, Кіпр, Словаччина.

У деяких із цих країн введено кримінальну відповідальність за заперечення факту геноциду.

Україна від такого рішення відмовилася. Причиною невизнання геноциду на офіційному рівні була дипломатична позиція нейтралітету в стосунках з Туреччиною і Азербайджаном.

Сама ж Туреччина вже більше ста років ігнорує та відмовляється обговорювати геноцид в Османської імерії.

З іншого боку, визнання геноциду вірмен є обов’язковою умовою для вступу Туреччини в ЄС.