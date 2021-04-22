США могут официально признать геноцид армян в Османской империи — WSJ

США могут официально признать геноцид армян в Османской империи. Вероятно, это произойдет 24 апреля — в День памяти жертв геноцида армян.

По данным американских чиновников, во время субботней речи президент Джо Байден использует слово геноцид, что может спровоцировать серьезное ухудшение отношений с Турцией как правопреемницей Османской империи.

Другие источники СМИ предостерегают, что, учитывая важность двусторонних связей с Турцией, Байден откажется от использования этого термина в последний момент.

— Более подробнее относительно этого вопроса Белый дом скажет 24 апреля, — сообщила пресс-секретарь Джен Псаки 21 апреля.

Интересно, что в 2020 году, когда президентом США был Дональд Трамп, глава Демократической партии Джо Байден призывал к признанию геноцид армян в Османской империи.

Политик пообещал, что после прихода к власти он обязательно повлияет на принятие такой резолюции.

— Сегодня мы вспоминаем о жестокости, с которой сталкивался армянский народ в районе Мец-Егерн — геноцид армян. В случае избрания я обещаю поддержать резолюцию, признающую геноцид армян, и сделает общечеловеческие права человека главным приоритетом, — писал Байден в 2020 году.

Накануне Дня памяти жертв геноцида армян вероятное решение Джо Байдена прокомментировали и в Турции.

По мнению турецких министров, любой шаг президента США по признанию геноцида еще больше повредит и без того напряженным отношениям между партнерами НАТО.

США и геноцид армян

Отметим, что Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян осенью 2019 года.

Документ подтверждает, что США признает массовые убийства армян геноцидом, но только формально.

Резолюция носила исключительно рекомендательный характер и никоим образом не повлияла на позицию дипломатов США.

Через месяц после решения Палаты представителей аналогичную резолюцию приняли в Сенате США.

В 49 из 50 штатов США (кроме Миссисипи) официально объявлена ​​24 апреля Днем ​​памяти жертв геноцида армянского народа.

Какие страны признали геноцид армян

Десятки стран мира официально признали геноцид армян в Османской империи.

Среди них — Франция, Италия, Германия, Бельгия, Швеция, Нидерланды, Швейцария, РФ, Польша, Греция, Кипр, Словакия и другие.

В некоторых из этих стран введена уголовная ответственность за отрицание факта геноцида.

Украина от такого решения отказались. Причиной непризнания геноцида на официальном уровне была дипломатическая позиция нейтралитета в отношениях с Турцией и Азербайджаном.

Сама же Турция уже более ста лет игнорирует и отказывается обсуждать геноцид в Османской имерии.

С другой стороны, признание геноцида амрян является обязательным условием для вступления Турции в ЕС.