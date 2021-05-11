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Факти / Світ
Юлія Захарченко |

В Ірані стартувала реєстрація кандидатів на вибори в президенти

В Ірані стартувала реєстрація кандидатів на вибори в президенти

В Ірані кандидати в президенти почали реєструватися для участі у виборах, запланованих на 18 червня 2021 року.

Місцевий уряд сподівається на високу явку під час голосування, яке розглядається у країні як референдум щодо врегулювання лідерами політичної та економічної кризи Ісламської Республіки.

На явку може вплинути щораз більше невдоволення різким зростанням споживчих цін і високим рівнем безробіття, оскільки економіка Ірану була підірвана санкціями США. Вони були введені після того, як США у 2018 році вийшли з ядерної угоди Ірану 2015 року зі світовими державами.

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Реєстрація для участі у виборах триватиме п’ять днів. Після цього кандидатів перевірять на предмет їхніх політичних та ісламських вподобань контрольним органом Ірану – Радою стражів конституції, який в минулому дискваліфікував багатьох учасників.

Чинний президент Хасан Рухані не може переобиратися, оскільки політика вже обирали на два чотирирічні терміни поспіль. Його команда зараз бере участь в переговорах у Відні зі світовими державами щодо відновлення ядерної угоди Ірану 2015 року. Саме вона також забезпечила зняття міжнародних фінансових і торговельних санкцій проти Тегерана.

Санкції Євросоюзу

Рада Європейського союзу продовжив санкції проти Ірану терміном на один рік. Таким способом в Євросоюзі відповіли на порушення прав людини в цій країні.

Санкції ЄС проти Ірану діятимуть до 13 квітня 2022 року. В цей час певним особам заборонені подорожі в ЄС. Водночас їхні активи заморожуються. Читайте детальніше про санкції ЄС проти Ірану на сайті Факти ICTV.

Джерело: U.S.News

Фото: Depositphotos

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