ЄС ще на рік продовжив санкції проти Ірану

Рада ЄС вирішила продовжити ще на рік санкцій проти Ірану у відповідь на порушення прав людини в цій країні.

Вони діятимуть до 13 квітня 2020 року.

– Ці заходи включають заборону на подорожі та заморожування активів, а також заборону на експорт до Ірану обладнання, яке може бути використано для внутрішніх репресій або для моніторингу телекомунікаційних засобів. На додаток, громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати фінансування включеним до санкційного переліку особам та установам, – йдеться у повідомленні ЄС.

Рада сьогодні також додала вісім осіб і три організації у цей список санкцій з урахуванням їхньої ролі в насильницькій відповіді на демонстрації в Ірані в листопаді 2019 року. Всього в списку 89 фізичних та 4 юридичні особи.

Санкції від ЄС

22 березня Європейський Союз затвердив нові санкції проти Росії, Китаю, Північної Кореї, Еритреї, Південного Судану та Лівії за порушення прав людини.

Загалом під обмеження Європейського Союзу потрапили 11 людей.

Джерело: Європейська рада