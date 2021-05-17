У Європарламенті Комітет із міжнародних справ підготував рекомендації щодо вибудовування довгострокової стратегії ЄС у відносинах із РФ.

Відповідний документ містить п’ять основних рекомендацій. Зокрема, вони стосуються протидії агресивній політиці Кремля та підтримки громадянського суспільства в Росії.

Рекомендації Європарламенту:

Перший принцип стосується стримування російської загрози.

Так, ЄС разом із НАТО та іншими партнерами має протидіяти агресивній політиці Кремля та чинити на неї тиск із метою повернення окупованих територій східним сусідам Європейського Союзу.

Окрім того, у документі містяться й інші пропозиції у разі продовження агресії РФ. Зокрема, це відключення Росії від системи SWIFT, зниження залежності від російських нафти та газу.

Другий принцип – це боротьба із впливом Росії та гібридними загрозами з її боку в ЄС та сусідніх державах.

Третій принцип – це дії на захист демократії. Їх рекомендують погоджувати зі США.

Також йдеться про спільні санкції, боротьбу з відмивання грошей, міжнародні розслідування та підтримку правозахисників.

Основним принципом цього положення має стати гасло: Головне – демократія. Тобто перспективи відносин із РФ мають залежати від готовності Москви дотримуватися прав людини і забезпечувати вільні вибори.

Також у комітеті пропонують налагодити співпрацю з неурядовими розслідувальними організаціями, зокрема Bellingcat.

На думку авторів документа, Євросоюз має ініціювати міжнародні розслідування злочинів, скоєних режимом Путіна проти російського народу.

Четвертий принцип – це підтримка демократії.

У комітеті пропонують створити вільне російське телебачення із цілодобовим мовленням для протидії пропаганді режиму Путіна.

Окрім того, в документі йдеться, що ЄС має бути готовим до невизнання результатів виборів до Держдуми РФ у 2021 році, якщо вони відбудуться нечесно.

П’ятий принцип – підтримка демократії в країнах-сусідках Росії.

Зокрема, йдеться про зміцнення співпраці з країнами Східного партнерства для стимулювання народу Росії підтримати демократію.

Санкції проти Росії

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував ЄС покроковий план протидії агресії РФ.

Зокрема, він закликав глав МЗС Євросоюзу запровадити секторальні санкції проти Росії.

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