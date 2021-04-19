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Факти / Світ
Анастасія Рогожінська |

Кулеба закликав ЄС ввести секторальні санкції проти Росії

Кулеба закликав ЄС ввести секторальні санкції проти Росії

На засіданні Ради ЄС міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував покроковий план протидії подальшій ескалації РФ. Дипломат закликав міністрів закордонних справ Євросоюзу ввести секторальні санкції проти Росії.

– На засіданні Ради міністрів із закордонних справ ЄС я поінформував колег про останній небезпечний курс Росії на загострення. Тож я запропонував покроковий план дій задля стримування Москви від подальшої ескалації, – повідомив дипломат.

За його словами, ключовий елемент в цьому – це підготовка нового пакету секторальних санкцій проти РФ. Бо, на думку міністра, персональних вже недостатньо.

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Санкції проти Росії

15 квітня президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій проти Російської Федерації.

Вашингтон вислав 10 осіб із російської дипломатичної місії. Також Штати оголосили санкції проти шести технологічних компаній, які надають підтримку кіберпрограмі російських спецслужб.

Детальніше про санкції США проти Росії – читайте на Фактах ICTV.

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