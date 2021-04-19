Кулеба закликав ЄС ввести секторальні санкції проти Росії

На засіданні Ради ЄС міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував покроковий план протидії подальшій ескалації РФ. Дипломат закликав міністрів закордонних справ Євросоюзу ввести секторальні санкції проти Росії.

– На засіданні Ради міністрів із закордонних справ ЄС я поінформував колег про останній небезпечний курс Росії на загострення. Тож я запропонував покроковий план дій задля стримування Москви від подальшої ескалації, – повідомив дипломат.

За його словами, ключовий елемент в цьому – це підготовка нового пакету секторальних санкцій проти РФ. Бо, на думку міністра, персональних вже недостатньо.

In today’s EU Foreign Affairs Council I briefed colleagues on Russia’s latest dangerous course. I proposed a step-by-step plan on how to discourage Moscow from further escalation. Key element: preparing a new set of sectoral sanctions. Individual ones are not sufficient anymore. pic.twitter.com/f9JGYUpDc1 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 19, 2021

Санкції проти Росії

15 квітня президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій проти Російської Федерації.

Вашингтон вислав 10 осіб із російської дипломатичної місії. Також Штати оголосили санкції проти шести технологічних компаній, які надають підтримку кіберпрограмі російських спецслужб.

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