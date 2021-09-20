У місті Алмати, що в Казахстані, чоловік стріляв у судових приставів та поліцейських, які прийшли до його будинку. Внаслідок інциденту загинули п’ять осіб.
Стрілянина у Казахстані сталася у мікрорайоні Акбулак у понеділок, 20 вересня.
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За інформацією місцевих ЗМІ, правоохоронці приїхали в будинок нападника, щоб виселити його та кількох людей, що живуть разом із ним.
Натомість 54-річний чоловік проявив агресію і відкрив вогонь з вогнепальної зброї по судових виконавцях, дільничних інспекторах поліції та співробітниках ДСНС.
Внаслідок цього загинуло двоє поліцейських, приватний судовий виконавець та ще двоє осіб.
Наразі зловмисника затримали, розслідування триває.
Стрілянина у Пермі
Також сьогодні вранці у російському місті Перм невідомий відкрив стрілянину у Пермському державному університеті. Студенти оприлюднили кадри, як стрілець зайшов у будівлю закладу і відкривав вогонь біля входу.
За даними прес-служби МОЗ РФ, внаслідок стрілянини в університеті Пермі загинули шестеро.
Нападника затримали. Ним виявився 18-річний студент Тимур Бекмансуров.
Джерело: TegrinNews, Ratel.kz