У місті Алмати, що в Казахстані, чоловік стріляв у судових приставів та поліцейських, які прийшли до його будинку. Внаслідок інциденту загинули п’ять осіб.

Стрілянина у Казахстані сталася у мікрорайоні Акбулак у понеділок, 20 вересня.

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За інформацією місцевих ЗМІ, правоохоронці приїхали в будинок нападника, щоб виселити його та кількох людей, що живуть разом із ним.

Натомість 54-річний чоловік проявив агресію і відкрив вогонь з вогнепальної зброї по судових виконавцях, дільничних інспекторах поліції та співробітниках ДСНС.

Внаслідок цього загинуло двоє поліцейських, приватний судовий виконавець та ще двоє осіб.

Наразі зловмисника затримали, розслідування триває.

Стрілянина у Пермі

Також сьогодні вранці у російському місті Перм невідомий відкрив стрілянину у Пермському державному університеті. Студенти оприлюднили кадри, як стрілець зайшов у будівлю закладу і відкривав вогонь біля входу.

За даними прес-служби МОЗ РФ, внаслідок стрілянини в університеті Пермі загинули шестеро.

Нападника затримали. Ним виявився 18-річний студент Тимур Бекмансуров.

Джерело: TegrinNews, Ratel.kz