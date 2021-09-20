Стрілянина в університеті Пермі: чоловіка, який відкрив вогонь, ліквідували

Стрільця, який влаштував стрілянину у Пермському університеті в Росії, затримали. Про це повідомили на офіційній сторінці навчального закладу у соцмережах.

Слідчий комітет РФ вже порушив справу про вбивство двох і більше осіб за фактом стрілянини. Також слідчі підтвердили, що стрілянину у Пермському університеті влаштував студент ВНЗ.

За офіційною інформацією, він чинив опір правоохоронцям під час затримання, тому був поранений, внаслідок чого і помер.

У Слідчому комітеті повідомили, що внаслідок стрілянини в Пермському університеті загинули п’ятеро людей, ще шестеро були поранені.

За попередньою інформацією, вогонь відкрив Тимур Бекмансуров. У російській соцмережі ВКонтакте з’явилася ймовірна передсмертна записка пермського стрільця. У ній він детально розповів про свої мотиви і про те, як спланував злочин.

20 вересня у російському місті Перм невідомий відкрив стрілянину у Пермському державному університеті. Студенти оприлюднили кадри, де стрілець заходить у будівлю закладу і відкриває вогонь біля входу.

На деяких відеозаписах було видно, як студенти вистрибували з вікон, щоб врятуватися.