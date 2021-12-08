Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ

Досі не знаємо, чи ухвалив Путін рішення: США про російське вторгнення в Україну

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Досі не знаємо, чи ухвалив Путін рішення: США про російське вторгнення в Україну

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван уточнив, що США досі не мають впевненості в планах президента РФ Володимира Путіна вторгнутися в Україну.

– Ми досі не знаємо точно, чи ухвалив Путін рішення (про вторгнення в Україну, – Ред.). Те, що зробив сьогодні президент Байден – це дуже чітко виклав наслідки, якщо він вирішить рушити, – заявив Салліван.

До цього представник Білого дому повідомив, що президент США Джо Байден попередив главу РФ Володимира Путіна про наслідки, які чекають на нього у разі нападу Росії на Україну.

Серед них – жорсткі економічні санкції, розширення військової допомоги Україні та зміцнення східного флангу НАТО.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка