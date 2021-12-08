Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван уточнив, що США досі не мають впевненості в планах президента РФ Володимира Путіна вторгнутися в Україну.

– Ми досі не знаємо точно, чи ухвалив Путін рішення (про вторгнення в Україну, – Ред.). Те, що зробив сьогодні президент Байден – це дуже чітко виклав наслідки, якщо він вирішить рушити, – заявив Салліван.

До цього представник Білого дому повідомив, що президент США Джо Байден попередив главу РФ Володимира Путіна про наслідки, які чекають на нього у разі нападу Росії на Україну.

Серед них – жорсткі економічні санкції, розширення військової допомоги Україні та зміцнення східного флангу НАТО.