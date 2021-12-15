15 грудня у Брюсселі починається шостий саміт Східного партнерства. Участь у ньому беруть Вірменія, Азербайджан, Грузія, Молдова та Україна.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко призупинив участь країни у Східному партнерстві через санкції ЄС. Водночас Євросоюз представляють президент Європейської Ради Шарль Мішель та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

– Саміт підтвердить і посилить спільні зобов’язання сприяти стабільності та співпраці, продовжувати необхідні реформи, визначати спільні майбутні пріоритети і мобілізувати ресурси для відповіді на поточні виклики. Наріжним каменем політики Східного партнерства залишаються спільні цінності й фундаментальні принципи, – йдеться в анонсі.

Саміт Східного партнерства розпочнеться о 16.00, після цього заплановане спілкування з пресою. Україну на саміті представлятиме президент Володимир Зеленський. Він проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами держав-членів ЄС та країн-партнерів, керівництвом Європейського Союзу та генеральним секретарем НАТО.

Східне партнерство – це формат співпраці ЄС зі східними сусідами. Його мета – посилити політичні та економічні зв’язки цих країн з Євросоюзом.

Перша зустріч міністрів закордонних справ у межах Східного партнерства відбулась 8 грудня 2009 року в Брюсселі.