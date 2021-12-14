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Зеленський анонсував саміт Люблінського трикутника за участю президентів Польщі та Литви

Юлія Соколова редакторка стрічки
Володимир Зеленський

На початку наступного тижня Україну відвідають президенти Польщі Анджей Дуда та Литви Гітанас Науседа для участі в саміті Люблінського трикутника. Учасником саміту буде й український лідер Володимир Зеленський.

Про це сам глава держави поінформував у своєму офіційному Twitter-акаунті. За словами Зеленського, це буде його перша особиста зустріч із президентами цих країн у форматі Люблінського трикутника.

– Буду радий вітати за кілька днів в Україні президентів Польщі Анджея Дуду і Литви Гітанаса Науседу. Уперше зустрінемось особисто у форматі Люблінського трикутника. Ціную цей прояв солідарності й підтримки! Спільно поглиблюємо україно-литовсько-польське стратегічне партнерство, – наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський

Водночас у канцелярії президента Польщі поінформували, що саміт заплановано на наступний понеділок, 20 грудня.

– Президенти Польщі, Литви та України Анджей Дуда, Гітанас Науседа та Володимир Зеленський 20 грудня зустрінуться в Україні у рамках саміту Люблінського трикутника, – зазначив державний секретар канцелярії Якуб Кумох.

За його словами, на саміті буде обговорюватися безпекова ситуація у регіоні. Як відомо, останнім часом у Заходу викликає занепокоєння концентрація російських військ на кордоні України.

канцелярія президента Польщі

Варто зазначити, що Люблінський трикутник – це платформа, в рамках якої відбувається тристороння співпраця між Україною, Литвою та Польщею. Йдеться про співробітництво в економічній, соціально-гуманітарній сферах, а також у сфері безпеки.

Рішення про створення Люблінського трикутника 28 липня 2020 року ухвалили глави МЗС трьох країн: Дмитро Кулеба, Лінас Лінкявічюс та Яцек Чапутович.

2 грудня цього року президент України Володимир Зеленський провів перші переговори у форматі Люблінського трикутника. Йдеться про відеоконференцію з президентом Литви Гітанасом Науседою та президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Джерело: Twitter Володимира Зеленського, Twitter Якуба Кумоха

Фото: Офіс президента

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