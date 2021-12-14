На початку наступного тижня Україну відвідають президенти Польщі Анджей Дуда та Литви Гітанас Науседа для участі в саміті Люблінського трикутника. Учасником саміту буде й український лідер Володимир Зеленський.

Про це сам глава держави поінформував у своєму офіційному Twitter-акаунті. За словами Зеленського, це буде його перша особиста зустріч із президентами цих країн у форматі Люблінського трикутника.

– Буду радий вітати за кілька днів в Україні президентів Польщі Анджея Дуду і Литви Гітанаса Науседу. Уперше зустрінемось особисто у форматі Люблінського трикутника. Ціную цей прояв солідарності й підтримки! Спільно поглиблюємо україно-литовсько-польське стратегічне партнерство, – наголосив Зеленський.

Водночас у канцелярії президента Польщі поінформували, що саміт заплановано на наступний понеділок, 20 грудня.

– Президенти Польщі, Литви та України Анджей Дуда, Гітанас Науседа та Володимир Зеленський 20 грудня зустрінуться в Україні у рамках саміту Люблінського трикутника, – зазначив державний секретар канцелярії Якуб Кумох.

За його словами, на саміті буде обговорюватися безпекова ситуація у регіоні. Як відомо, останнім часом у Заходу викликає занепокоєння концентрація російських військ на кордоні України.

Варто зазначити, що Люблінський трикутник – це платформа, в рамках якої відбувається тристороння співпраця між Україною, Литвою та Польщею. Йдеться про співробітництво в економічній, соціально-гуманітарній сферах, а також у сфері безпеки.

Рішення про створення Люблінського трикутника 28 липня 2020 року ухвалили глави МЗС трьох країн: Дмитро Кулеба, Лінас Лінкявічюс та Яцек Чапутович.

2 грудня цього року президент України Володимир Зеленський провів перші переговори у форматі Люблінського трикутника. Йдеться про відеоконференцію з президентом Литви Гітанасом Науседою та президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Джерело: Twitter Володимира Зеленського, Twitter Якуба Кумоха