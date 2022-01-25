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У МВФ прогнозують різке зростання цін на нафту та газ у разі вторгнення РФ в Україну

Анастасія Гевко редакторка стрічки
МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) повідомив, що у разі російського вторгнення в Україну у світі різко зросте ціна на енергоносії.

Водночас, темпи базової інфляції можуть залишитися на високому рівні ще дуже довгий час, уточнила перший заступник директора-розпорядника МВФ Гіта Гопінат.

– Наслідком для енергетичних ринків, найімовірніше, буде подальше підвищення цін на нафту та природний газ, а отже, вартості енергоносіїв загалом для багатьох країн світу, – сказала Гопінат 25 січня.

Раніше прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що Росія може розпочати вторгнення в Україну після наступу на Київ.

Він вважає, що Москва підготувала план блискавичної війни.

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Джерело: РБК-Україна

Фото: Depositphotos

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