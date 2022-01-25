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Факты / Мир

В МВФ прогнозируют резкий рост цен на нефть и газ в случае вторжения РФ в Украину

Анастасия Гевко редактор ленты
МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) сообщил, что в случае российского вторжения в Украину в мире резко вырастет цена на энергоносители. 

В то же время темпы базовой инфляции могут остаться на высоком уровне еще очень долгое время, уточнила первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат.

– Последствием для энергетических рынков, скорее всего, будет дальнейшее повышение цен на нефть и природный газ, а значит, стоимости энергоносителей в целом для многих стран мира, – сказала Гопинат 25 января.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что Россия может начать вторжение в Украину с наступления на Киев.

Он считает, что Москва подготовила план молниеносной войны.

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Источник: РБК-Украина

Фото: Depositphotos

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