Наша позиція врахована: Кулеба про відповідь США на “гарантії безпеки” Росії

США врахували позицію України у письмовій відповіді про так звані гарантії безпеки, яку цього тижня вони планують направити Росії.

Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Наша позиція врахована. Пропозиції, які Сполучені Штати направлять Росії в частині України, не викликають наших заперечень, – зазначив він.

Нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Штати дадуть письмову відповідь Росії на вимогу про так звані безпекові гарантії, частина яких стосується України, зокрема неприйняття нашої країїни до НАТО.

Пізніше стало відомо, що у Північноатлантичному альянсі цього тижня також дадуть письмову відповідь на вимоги Росії.

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, у відповіді йтиметься, що Альянс готовий обговорити контроль за озброєнням, прозорість щодо військової діяльності, механізми зменшення ризику та інші питання, важливі для європейської безпеки.

Але він наголосив на неготовності поступатися Росії щодо ключових принципів, таких як право кожної держави у Європі обирати свій власний шлях.

Ще в кінці грудня Міністерство закордонних справ Росії опублікувало проєкти договорів щодо безпеки з США та НАТО. Серед іншого Кремль вимагає не розширювати склад НАТО, зокрема не включати Україну та Грузію.

Крім того, Росія хоче, щоб країни-члени Альянсу зобов’язалися не вести будь-яку військову діяльність в Україні, а також на території інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії.