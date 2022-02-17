Російсько-окупаційні війська за добу вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Ворог обстріляв декілька населених пунктів.

Окупанти стріляли з артилерії у Станицю Луганську. Один зі снарядів поцілив у дитячий садочок, де під час обстрілу перебували малюки.

За попередніми даними, діти не постраждали, контузії отримали працівники закладу.

Окупанти обстріляли Станицю Луганську: снаряд влучив у дитячий садочок / 2 фотографии

Фото: Гуманітарна місія Проліска

Російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим тиші, двічі з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Окупанти обстріляли Станицю Луганську, Новозванівку, Лобачеве, Водяне, Луганське, Мар’їнку, Катеринівку та Сизе.

Окупанти обстріляли Станицю Луганську: снаряд влучив у дитячий садочок / 7 фотографий

Фото: Анатолій Штірліц

Ворог вів вогонь із мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.

Біля Лобачевого та Водяного окупанти задіяли безпілотні літальні апарати, з яких скинули гранатометні постріли ВОГ-17 та ВОГ-25.

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Джерело: Фонд Повернись Живим