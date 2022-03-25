Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 29 день війни
Вбили Вбили
128 дітей
Поранили Поранили
>172 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
> 925 дорослих
Факти / Світ

ЄС створює трастовий фонд, щоб допомогти Україні з відновленням після війни

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Україна Євросоюз

Зважаючи на руйнування та величезні втрати, завдані Україні, Європейський Союз зобов’язується підтримати відновлення нашої країни після перемоги.

Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

У звіті йдеться про те, що ЄС зобов’язується надавати підтримку уряду України для задоволення невідкладних потреб, а після припинення військової агресії Росії допомогти з відновленням демократичної України.

З цією метою Європейська рада погодилася створити Трастовий фонд солідарності з Україною та запрошує приєднатися до своїх міжнародних партнерів.

– Європейська рада закликає до організації міжнародної конференції для збору коштів у рамках Трастового фонду солідарності України, – йдеться у повідомленні.

Також Європейська рада закликає Єврокомісію продовжувати надавати технічну допомогу, щоб допомогти Україні провести необхідні реформи.

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував Швеції допомогти відбудовувати нашу країну після перемоги. За його словами, Швеція може взяти шефство над будь-яким українським містом, регіоном чи галуззю.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Євросоюз

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка