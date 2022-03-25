Зважаючи на руйнування та величезні втрати, завдані Україні, Європейський Союз зобов’язується підтримати відновлення нашої країни після перемоги.

Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

У звіті йдеться про те, що ЄС зобов’язується надавати підтримку уряду України для задоволення невідкладних потреб, а після припинення військової агресії Росії допомогти з відновленням демократичної України.

З цією метою Європейська рада погодилася створити Трастовий фонд солідарності з Україною та запрошує приєднатися до своїх міжнародних партнерів.

– Європейська рада закликає до організації міжнародної конференції для збору коштів у рамках Трастового фонду солідарності України, – йдеться у повідомленні.

Також Європейська рада закликає Єврокомісію продовжувати надавати технічну допомогу, щоб допомогти Україні провести необхідні реформи.

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував Швеції допомогти відбудовувати нашу країну після перемоги. За його словами, Швеція може взяти шефство над будь-яким українським містом, регіоном чи галуззю.