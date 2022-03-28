Якщо ви в’їхали на підставі безвізового режиму — тривалість перебування тут і в інших країнах Шенгенської зони: до 90 днів.

Якщо ви не зможете повернутися в країну до закінчення 90 днів – потрібно подати заяву на легалізацію перебування в Польщі.

Якщо ви в’їхали до Польщі на підставі карти побиту — можете перебувати тут протягом терміну її дії.

Якщо ви подали заяву про міжнародний захист у Польщі – вас відправлять до приймального пункту.

Згідно із законом Про допомогу громадянам України у зв’язку з військовим конфліктом на території цієї держави встановлено спеціальні правила для легалізації перебування в Польщі громадян України.

Положення закону стосуються осіб, що опинилися в Польщі внаслідок воєнних дій в Україні, а також громадян України з Картою поляка, котрі опинилися в Польщі разом з найближчою родиною.

Положення закону стосуються також одного з членів подружжя громадян України, що можуть не мати українського громадянства, але через війну прибули на територію Польщі з території України.

У законі йдеться лише про громадян, котрі прибули до Польщі безпосередньо з території України – у зв’язку з цим положення закону не поширюються на біженців, що опинилися в Польщі після перетину іншого кордону, ніж польсько-український.

Відповідно до закону, кожен громадянин, котрого стосуються положення цього документа, має право перебувати легально на території Польщі протягом 18 місяців з 24 лютого 2022 року.

Положення закону не стосуються громадян України, що мають: дозвіл на постійне перебування (pobyt stały); дозвіл на перебування довготермінового резидента Европейського Союзу (pobyt rezydenta); дозвіл на тимчасове перебування (pobyt czasowy); статус біженця (uchodźcy); згоду на перебування з гуманітарних міркувань (pobyt tolerowany), а також громадян, що особисто або через уповноважену особу склали в Польщі заяви на надання їм міжнародної охорони.

Громадяни України, котрих стосуються положення закону, можуть подати заяву на одержання номера PESEL у будь-якому повітовому управлінні (urząd gminy) на території Польщі або в спеціально визначених тимчасових пунктах. Заяви приймають з 16 березня поточного року.

Потрібно подати заяву особисто. У випадку надання номера PESEL дитині заяву подає законний опікун або фактичний піклувальник дитини. У багатьох повітових управліннях можна скористатися допомогою перекладача під час заповнення документів.