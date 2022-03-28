Чи можна до Польщі в’їхати без паспорта?
Так. У пункті пропуску на кордоні потрібно подати заяву про міжнародний захист (статус біженця – див. нижче). Тоді вам знадобляться інші документи, що посвідчують особу. Подати заяву можна також, якщо у вас звичайний паспорт (не біометричний) або немає візи.
Що далі?
Дочекайтеся рішення. Перші 6 місяців ви не зможете працювати, а також виїжджати за межі Польщі.
А якщо ви не отримаєте статус біженця?
Тоді ви не зможете подати заяву на отримання дозволу на проживання в Польщі у зв’язку з роботою або навчанням.
Чи повинні ви у такому випадку виїхати з Польщі?
Ні. Під час перетину кордону у пункті пропуску подайте заяву на одержання дозволу на в’їзд до Польщі не довше ніж на 15 днів.
У якому випадку ви можете отримати статус біженця в Польщі?
Якщо у своїй країні вас можуть переслідувати через расу, релігію, національність, політичні переконання чи належність до певної соціальної групи. Якщо ви отримуєте цей статус, то і ваша неповнолітня дитина також.
Хто може оформити цей статус?
Кожен.
Що потрібно зробити?
Повідомте прикордонника, що хочете отримати статус біженця. Вкажіть причини, чому ви не можете повернутись до своєї країни.
Важливо: Зараз на польському кордоні багато біженців із України, тому прикордонники пропустять вас до Польщі на підставі положень про безвізовий рух або згоди начальника прикордонної служби.
Що робити, якщо ви не отримаєте статус біженця?
Якщо ви вважаєте, що у зв’язку з поверненням на Батьківщину, де триває війна, ви зіткнетесь з такою небезпекою, як смертна кара, катування, нелюдське поводження або це загрожує вашому здоров’ю чи життю – подайте заяву про додатковий захист (надання міжнародного захисту).
Що далі?
Прикордонники допитають вас у присутності перекладача: перевірять вашу особу, запитають про причини виїзду з країни і все це запишуть у бланк, який пізніше надішлють до Управління у справах іноземців.
Заяву можна подати тільки від свого імені?
Ні. Ви можете це зробити від імені чоловіка і дитини.
Що вказати у заяві?
Ваше ім’я (імена) і прізвище рідною мовою, останнє місце проживання, останнє місце роботи в Україні, чи служили в армії, які мови знаєте, якою мовою повинен відбутися ваш допит.
Якщо подаєте заяву від імені чоловіка, вкажіть його ім’я (імена) рідною мовою, документ, який підтверджує його особу, які мови знає, додайте згоду чоловіка на подання заяви від його імені.
Якщо подаєте заяву від імені дитини, якій ще не виповнилось 18 років, вкажіть її ім’я (імена) і прізвище, дату народження, стать, імена батьків, додайте згоду чоловіка на подання заяви від імені дитини.
Яку інформацію ще потрібно вказати?
Чи покидали ви країну за останні 5 років, чи ви здорові і не зазнали насильства, чому просите про допомогу.
Що потрібно додати до заяви?
Свою актуальну фотографію (або чоловіка/дитини, якщо ви дієте від їхнього імені), паспорт або інший документ, який посвідчує вашу особу.
Що після подання заяви?
Вас відправлять у приймальний пункт для проходження медичного огляду. Після цього ви можете подати заяву на соціальну допомогу.
Що далі?
Вас скерують до відкритого центру для іноземців, дадуть їжу і гроші (або купони) на одяг, взуття, вивчення польської мови та підручники.
Чи повинні ви перебувати у цьому центрі?
Ні.
Що далі?
Ви отримаєте гроші на оренду квартири, курс польської мови і проживання.
Коли можна піти на роботу?
Через 6 місяців від початку процедури (навіть якщо вона затягнеться). Якщо отримаєте статус біженця, ви можете працювати без дозволу на роботу — як громадяни РП.
Що далі після отримання статусу біженця або додаткового захисту?
Ви можете подати заявку на інтеграційну програму (тривалість — один рік), щоб вивчити польську мову, інтегруватися із суспільством і стати незалежним.
Статус біженця: що ви отримуєте?
Проїзний документ – дійсний 2 роки, карту побиту — дійсна 3 роки від дати видання.
У випадку отримання додаткового захисту карта побиту дійсна 2 роки від дати видання. Після цього отримаєте наступну, також на 2 роки.
Що Вам потрібно для карти побиту?
3 фотографії, ксерокопія документа, що посвідчує особу, або довідки про реєстрацію місця проживання.
Хто і де отримує ці документи?
Зробіть це особисто в Управлінні у справах іноземців. Документи дитини віком до 13 років забираєте ви, чоловік або опікун. Дитина віком від 13 років забирає документи особисто у присутності вас, чоловіка або опікуна.
Що робити, якщо ви не маєте змоги забрати ці документи?
На це маєте бути вагома причина. Тоді це зробить хтось, на кого ви оформите довіреність.
Чи можете ви перетнути кордон з дитиною, яка не має паспорта?
Так, але Ви повинні мати інший документ, який посвідчує особу вашої дитини, або її свідоцтво про народження.
Чи дитина може перетнути кордон із тим, хто не є її батьком?
Так. Але опікун повинен мати із собою згоду одного з батьків на виїзд дитини з України під його опікою і документ, що посвідчує особу дитини.
Чи згода одного з батьків — це окремий документ?
Так. У ньому один із батьків уповноважує особу, яка супроводжує дитину в дорозі, на догляд, отримання проїзних документів та ухвалення рішень щодо життя та здоров’я дитини на момент від’їзду. Він має бути нотаріально завірений.
Чи потрібно заплатити за таке підтвердження?
Не завжди. Багато польських нотаріусів безкоштовно підтверджують такі згоди для батьків дітей, які втікають з України.
Чи можна привезти дитину до Польщі без згоди батьків?
Так. Українські прикордонники пропускають дітей, якщо за документами видно, що вони перетинають кордон хоча б з одним із батьків.
Чи можете ви в’їхати до Польщі разом зі своєю домашньою твариною?
Так. Навіть якщо немає мікрочипа та підтвердженої вакцинації від сказу, ви можете транспортувати свого домашнього улюбленця (собаку, кішку чи тхора) через тимчасову процедуру. Вам потрібно лише заповнити декларацію. Тоді Польща оплачує огляд і документи.
Я знаходжусь у рецепційному центрі. Що робити?
Тут ви отримаєте інформацію про своє перебування в Польщі. Вам також виділять тимчасове житло в Польщі, забезпечать гарячою їжею та напоями, нададуть базову медичну допомогу та покажуть місце для відпочинку.
Скільки таких пунктів у Польщі?
Знаходяться вони у прикордонній зоні та в кожній області (воєводстві).
Де шукати додаткову інформацію?
Зателефонуйте: +48 47 721 75 75 або +48 82 568 51 19,
Зайдіть на інтернет-сторінку: www.ua.gov.pl (інформація доступна українською, польською, англійською і російською мовами).
Які документи вам потрібні в Польщі?
Якщо ви в’їхали на підставі безвізового режиму — тривалість перебування тут і в інших країнах Шенгенської зони: до 90 днів.
Якщо ви не зможете повернутися в країну до закінчення 90 днів – потрібно подати заяву на легалізацію перебування в Польщі.
Якщо ви в’їхали до Польщі на підставі карти побиту — можете перебувати тут протягом терміну її дії.
Якщо ви подали заяву про міжнародний захист у Польщі – вас відправлять до приймального пункту.
Згідно із законом Про допомогу громадянам України у зв’язку з військовим конфліктом на території цієї держави встановлено спеціальні правила для легалізації перебування в Польщі громадян України.
Положення закону стосуються осіб, що опинилися в Польщі внаслідок воєнних дій в Україні, а також громадян України з Картою поляка, котрі опинилися в Польщі разом з найближчою родиною.
Положення закону стосуються також одного з членів подружжя громадян України, що можуть не мати українського громадянства, але через війну прибули на територію Польщі з території України.
У законі йдеться лише про громадян, котрі прибули до Польщі безпосередньо з території України – у зв’язку з цим положення закону не поширюються на біженців, що опинилися в Польщі після перетину іншого кордону, ніж польсько-український.
Відповідно до закону, кожен громадянин, котрого стосуються положення цього документа, має право перебувати легально на території Польщі протягом 18 місяців з 24 лютого 2022 року.
Положення закону не стосуються громадян України, що мають: дозвіл на постійне перебування (pobyt stały); дозвіл на перебування довготермінового резидента Европейського Союзу (pobyt rezydenta); дозвіл на тимчасове перебування (pobyt czasowy); статус біженця (uchodźcy); згоду на перебування з гуманітарних міркувань (pobyt tolerowany), а також громадян, що особисто або через уповноважену особу склали в Польщі заяви на надання їм міжнародної охорони.
Громадяни України, котрих стосуються положення закону, можуть подати заяву на одержання номера PESEL у будь-якому повітовому управлінні (urząd gminy) на території Польщі або в спеціально визначених тимчасових пунктах. Заяви приймають з 16 березня поточного року.
Потрібно подати заяву особисто. У випадку надання номера PESEL дитині заяву подає законний опікун або фактичний піклувальник дитини. У багатьох повітових управліннях можна скористатися допомогою перекладача під час заповнення документів.
Що ви можете робити, якщо в’їхали до Польщі завдяки згоді начальника Прикордонної служби?
Залишитися тут до 15 днів. До закінчення цього терміну ви повинні подати заяву на легалізацію перебування в Польщі на підставі загальних положень. Ви також можете подати заяву про міжнародний захист у Польщі.
Після цього отримаєте тимчасове посвідчення особи іноземця (ТZTC), дійсне протягом 30 днів. Такий самий документ видається і вашій дитині.
Чи повинні ви виїхати з Польщі, якщо термін дії дозволу на проживання закінчується?
Ні. Ваше перебування надалі буде легальне.
Які ще документи ви можете оформити дитині?
Ви можете подати заяву на отримання дозволу на тимчасове перебування дитини, а потім – на дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС.
Що відбувається, коли ви записуєте дитину, наприклад, до школи?
Показуєте документ, що засвідчує особу ТZTC (в якому вказані: ім’я, прізвище, дата та місце народження дитини). Подаєте свою адресу проживання в Польщі й номер телефону.
Що далі після зарахування дитини до школи?
Ви отримуєте довідку, яка дозволить дитині отримати підручники й інше шкільне приладдя.
Чи можна виїхати з Польщі до інших країн ЄС?
Так (не більше ніж на 90 днів) – якщо у Вас є віза або карта побиту чи ви в’їхали до Польщі на підставі безвізового режиму.
Ні – якщо ваша дитина не має закордонного паспорта.
Ні – якщо ви подали заяву на міжнародний захист в Польщі. (Ви повинні перебувати в Польщі до закінчення цієї процедури. Паспорт буде під заставою).
Що робити, якщо Ваша юридична ситуація не повністю врегульована?
Після перетину кордону необхідно якнайшвидше подати до Прикордонної служби заяву на дозвіл на в’їзд до Польщі (на 15 днів) та заяву на одержання дозволу на тимчасове перебування.
На яку допомогу можете розраховувати в Польщі?
На урядовому порталі pomagamukrainie.gov.pl є контактний бланк. Ви або хтось, хто вам допомагає, можете повідомити про потребу в матеріальній допомозі або притулку. Також ви можете отримати 12-місячну грошову виплату від держави.
Якщо у вас є статус біженця або додатковий захист у Польщі, можете скористатися т. зв. індивідуальною програмою інтеграції. Вона дозволяє покрити витрати на проживання, вивчення польської мови, медичне страхування, соціальну роботу, юридичну, психологічну допомогу тощо.
Скільки грошей Ви отримаєте?
Від 721 до 1 450 злотих на місяць — залежно від кількості осіб в родині або тривалості програми.
Як отримати ці гроші?
Подайте заяву до голови через повітовий центр підтримки сім’ї. У вас на це є 60 днів з моменту отримання статусу біженця або додаткового захисту.
На що можна ще розраховувати?
Якщо ви проживаєте в Польщі постійно, можете отримати допомогу на дитину та сімейний капітал, а також 500 злотих на кожну дитину.
Чи можна отримати ці гроші, якщо ви не проживаєте в Польщі на постійній основі?
Так, але Вам потрібно ще трохи почекати. Польський уряд готує законопроєкт, який зробить це можливим.
Закон Про допомогу громадянам України передбачає виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 300 злотих на особу за умови, що така особа одержала номер PESEL.
Заяву на допомогу треба подати в повітовому чи міському управлінні за місцем перебування/проживання. Повітовими управліннями надається також безкоштовна психологічна та продуктова допомога.