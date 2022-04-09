Європейський Союз запровадив новий пакет санкцій, до якого потрапили понад 200 громадян РФ, а також низка російських банків та промислових і транспортних компаній.

Про це повідомляється на сайті Євросоюзу.

У перелік підсанкційних осіб потрапили:

доньки президента РФ Володимира Путіна Марія Воронцова і Катерина Тихонова;

низка олігархів з Росії, серед яких – Олег Дерипаска, Борис Ротенберг, Ігор Ротенберг, Кирило Шамалов, Саїд Керімов;

очільник російського Сбербанку Герман Греф;

пропагандист Олексій Піманов;

гендиректор ТАРС Сергій Михайлов;

гендиректор телеканалу “Санкт-Петербург” Олександр Малькевич;

президент медіа холдингу “Червона зірка” Олексій Піманов;

член Громадської ради при Міноборони Росії Ігор Коротченко.

головред російського ЗМІ “Комсомольська правда” Володимир Сунгоркін;

генеральний директор ВГТРК Олег Добродєєв;

гендиректор телеканалу “Санкт-Петербург” Олександр Малькевич;

головред “Московського комсомольця” Павло Гусєв;

речник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

Крім того, санкції ЄС вводяться проти російських компаній, включаючи концерн “Калашников”, “Об’єднана двигунобудівна корпорація”, “Корпорація тактичне ракетне озброєння”, АТ “Роселектроніка” та АТ “Арзамаський машинобудівний завод”.

Під санкції Європейського Союзу підпали активи російського банку ВТБ, “Новікомбанку”, “Совкомбанку”, “Відкриття”, а також 14 російських промислових і транспортних компаній.

– Ці останні санкції були ухвалені після звірств, вчинених російськими збройними силами у Бучі та інших місцях, які перебувають під російською окупацією. Мета наших санкцій – зупинити безрозсудну, нелюдську та агресивну поведінку російських військ і дати зрозуміти тим, хто приймає рішення у Кремлі, що за їхню незаконну агресію доведеться дорого заплатити, – заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Напередодні, 7 квітня, Європейський парламент більшістю голосів проголосував за резолюцію, в якій Євросоюзу рекомендується ввести максимально жорсткі санкції проти Росії, наклавши ембарго на російські енергоресурси (газ, нафту, вугілля) і відключити від SWIFT всі російські банки.

Джерело: Європейський Союз