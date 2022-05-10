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Недооцінка України не дозволила Путіну 9 травня оголосити про військовий успіх – розвідка Британії

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Недооцінка України не дозволила Путіну 9 травня оголосити про військовий успіх – розвідка Британії

Президент Росії Володимир Путін на параді в Москві з нагоди 9 травня не оголосив про військовий успіх в Україні.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Причиною цього стала недооцінка Росією спротиву України. А кремлівські плани за “найкращим сценарієм” призвели до очевидних оперативних помилок.

У розвідці вважають, що план військового вторгнення Росії ґрунтувався на помилковому припущенні, що в Україні російська армія зустріне лише незначний опір і що війська РФ нібито зможуть швидко оточити і проходити через населені пункти.

Саме це припущення спонукало російські збройні сили спробувати провести початкову фазу операції легким та точним підходом, призначеним для досягнення швидкої перемоги з мінімальними витратами.

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Але, як видно, цей прорахунок призвів до непомірних втрат та подальшого послаблення оперативних сил Росії.

Раніше воєнний аналітик Майкл Кларк, професор оборонних досліджень у Королівському коледжі Лондона, сказав, що вважає, що війну в Україні Путін не може виграти в жодному суттєвому сенсі.

Джерело: UK Ministry of Defence

Фото: Генштаб ЗСУ

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