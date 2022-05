Президент Росії Володимир Путін на параді в Москві з нагоди 9 травня не оголосив про військовий успіх в Україні.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Причиною цього стала недооцінка Росією спротиву України. А кремлівські плани за “найкращим сценарієм” призвели до очевидних оперативних помилок.

У розвідці вважають, що план військового вторгнення Росії ґрунтувався на помилковому припущенні, що в Україні російська армія зустріне лише незначний опір і що війська РФ нібито зможуть швидко оточити і проходити через населені пункти.

Саме це припущення спонукало російські збройні сили спробувати провести початкову фазу операції легким та точним підходом, призначеним для досягнення швидкої перемоги з мінімальними витратами.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 May 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/l07FXELmoB

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/1c0D5OtBGX

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 10, 2022