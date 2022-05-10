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Факты / Мир

Недооценка Украины не позволила Путину 9 мая объявить о военном успехе — разведка Британии

Марта Бондаренко редактор ленты
Недооценка Украины не позволила Путину 9 мая объявить о военном успехе — разведка Британии

Президент России Владимир Путин на параде в Москве по случаю 9 мая не объявили о военном успехе в Украине.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Причиной тому стала недооценка Россией сопротивления Украины. А кремлевские планы по “наилучшему сценарию” привели к очевидным оперативным ошибкам.

В разведке считают, что план военного вторжения России был основан на ошибочном предположении, что в Украине российская армия встретит лишь незначительное сопротивление и что якобы войска РФ смогут быстро окружить и проходить через населенные пункты.

Именно это предположение побудило российские вооруженные силы попытаться провести начальную фазу операции легким и точным подходом, предназначенным для достижения быстрой победы с минимальными затратами.

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Но как видно, этот просчет привел к непомерным потерям и последующему ослаблению оперативных сил России.

Ранее военный аналитик Майкл Кларк, профессор оборонных исследований в Королевском колледже Лондона сказал, что считает, что войну в Украине Путин не может выиграть ни в каком значимом смысле.

Источник: UK Ministry of Defence

Фото: Генштаб ВСУ

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