Головним гарантом для вивезення українського зерна з портів залишається зброя – Зеленський

Червень, 06 в 22:17

Україна веде переговори з низкою країн та Організацією Об’єднаних Націй про розблокування портів для безперешкодного вивезення зерна. Однак головним гарантом у цьому питанні залишається зброя, яку Україна отримує від союзників для боротьби проти російської агресії, заявив президент Володимир Зеленський.

Глава держави обговорював з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом питання розблокування українських портів. За словами Зеленського, Туреччина перебуває у пошуках формату для надання гарантій Україні.

– Нам потрібно, щоб був безпековий коридор для кораблів, а флот тієї чи іншої держави забезпечив вивезення цього зерна. І ми говорили з Великою Британією та Туреччиною. Туреччина зараз шукає формат, як надати нам гарантії, – розповів він.

За словами президента, є декілька варіантів вивезення українського зерна. Наша держава веде переговори з країнами Балтії та Польщею про доставку невеликого обсягу потягами Укрзалізниці, однак це не влаштовує як Україну, так й інші держави. Пріоритетним напрямом для транспортування українського зерна залишаються порти.

Зараз дивляться

– Я не бачу більше жодних гарантій, крім країн, і ООН, і нашої зброї, зосередженої біля цих коридорів, – переконаний Володимир Зеленський.

Зеленський зазначив, що найпотужнішою гарантією в цьому питанні залишається зброя, яку розмістять для розблокування водних коридорів для вивезення зерна. Глава держави наголосив, що Україна використовує цю зброю не для погроз, а для демонстрування можливості оперативної відповіді на ймовірні провокації Росії.