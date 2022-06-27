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США планують закупити для України системи ПРО NASAMS – СNN

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Потребує перевірки
США планують закупити для України системи ПРО NASAMS – СNN
Фото: Depositphotos

Цього тижня США планують оголосити про закупівлю для України системи протиракетної оборони середньої та великої дальності.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела. За інформацією видання, президент США Джо Байден нещодавно оголосив, що Штати нададуть Україні більш досконалі ракетні системи та боєприпаси, оскільки війна з Росією триває.

Як повідомили власні джерела CNN, Україна запросила систему протиракетної оборони NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System), яка може вражати цілі на відстані понад 100 миль (приблизно понад 160 км). Але українських військових, ймовірно, потрібно буде навчити працювати з цими системами.

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Також видання зазначає, що у відповідь на запит Києва Вашингтон оголосить про передачу додаткової військової допомоги, до якої увійдуть артилерійські боєприпаси та радари.

26 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україні потрібна потужна система ППО, щоб захиститися від агресії Росії.

За його словами, є вже деякі домовленості. Однак президент наголосив, що затягування з передачею зброї нашій державі та будь-які обмеження – це запрошення для Росії атакувати українські міста.

Джерело: CNN
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