Президент Шрі-Ланки втік на військовому літаку на Мальдіви – BBC

Липень, 13 в 7:30

Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса втік із країни на військовому літаку на тлі масових протестів через економічну кризу.

Як повідомляє ВВС, Готабая Раджапакса прилетів на Мальдіви зі своєю дружиною та двома співробітниками служби безпеки.

Вони прибули до столиці Мале близько 03:00 за місцевим часом.

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Нагадаємо, президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса втратив своє крісло після того, як натовп протестувальників захопив його палац, а також низку державних будівель, влаштувавши купання в басейні Центробанку країни.

Зазначимо, що Готабая Раджапакса повалили через три дні після того, як зателефонував до Кремля і попросив у президента РФ Володимира Путіна “кредит на купівлю палива”.

Фото: Gotabaya Rajapaksa