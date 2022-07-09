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Помітили в аеропорту: президент Шрі-Ланки намагається залишити країну

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Помітили в аеропорту: президент Шрі-Ланки намагається залишити країну
Фото: Depositphotos

Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса прибув в аеропорт і намагається залишити країну після того, як його резиденцію захопили протестувальники.

Про це повідомляють ЗМІ. Також у мережі публікують кадри, на яких у напрямку аеропорту були помічені VIP-автомобілі.

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Крім того, у соцмережах публікують ще одне відео і пишуть, що багаж, який належить президенту, поспішно запакували на корабель ВМС (SLNS Gajabahu) у порту Коломбо.

Нагадаємо, вранці 9 липня стало відомо, що на Шрі-Ланці протестувальники захопили резиденцію президента. ЗМІ написали, що він був вимушений втекти від агресивного натовпу.

Чому почалися протести на Шрі-Ланці і чому протестувальники вимагають відставки президента – читайте на Фактах ICTV.

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