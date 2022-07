Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса прибув в аеропорт і намагається залишити країну після того, як його резиденцію захопили протестувальники.

Про це повідомляють ЗМІ. Також у мережі публікують кадри, на яких у напрямку аеропорту були помічені VIP-автомобілі.

VIP vehicles were seen speeding on the Colombo-Negombo highway towards the Airport. pic.twitter.com/NFmq90fC6U

Крім того, у соцмережах публікують ще одне відео і пишуть, що багаж, який належить президенту, поспішно запакували на корабель ВМС (SLNS Gajabahu) у порту Коломбо.

Footage circulated on Social Media claim that luggage belonging to the President was hurriedly packed into a Navy Ship (SLNS Gajabahu) at the Colombo Port. #DailyMirror #SriLanka #SLnews pic.twitter.com/S07NRvZDZx

— DailyMirror (@Dailymirror_SL) July 9, 2022