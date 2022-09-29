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Факти / Україна

Нові HIMARS та ще більше зброї: США оголосили новий пакет допомоги для України

Ілля Нежигай, редактор стрічки
білий дім сша
Фото: Dreamstime

Білий дім оголосив про новий пакет військової допомоги для України у розмірі $1,1 млрд, куди увійдуть нові системи РСЗВ HIMARS, а також інше озброєння та техніка.

Про це під час пресбрифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

– Сьогодні Сполучені Штати оголошують додатковий пакет сумою $1,1 млрд зі зброєю і обладнанням для України в межах Ініціативи оборонної допомоги Україні, – зауважила Жан-П’єр.

Вона розповіла, що цей пакет допомоги включатиме 18 РСЗВ HIMARS, “які українці настільки ефективно використовують на полі бою”.

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– Ми не перестанемо підтримувати Україну та продовжимо підтримувати український народ оборонною допомогою, яка потрібна їм, настільки довго, наскільки це потрібно, – додала Карін Жан-П’єр.

Водночас у Пентагоні повідомили, що до 18 високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS будуть надані й “відповідні боєприпаси”, включені в пакет.

Міноборони США додало, що, окрім РСЗВ, пакет оборонної допомоги також охоплюватиме:

  • 150 броньованих високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів;
  • 40 вантажівок;
  • 80 причепів для “транспортування важкого обладнання”;
  • два радіолокатори для безпілотних авіаційних комплексів;
  • 20 багатофункціональних радіолокаційних станцій;
  • системи протидії безпілотним літальним апаратам;
  • тактичні системи захищеного зв’язку, спостереження та оптики;
  • обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
  • бронежилети та інше польове спорядження.

Крім того, у пакет увійде фінансування підготовки, обслуговування та утримання військової техніки.

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Джерело: White House
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