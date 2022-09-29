Вересень, 28 в 21:18

Білий дім оголосив про новий пакет військової допомоги для України у розмірі $1,1 млрд, куди увійдуть нові системи РСЗВ HIMARS, а також інше озброєння та техніка.

Про це під час пресбрифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

– Сьогодні Сполучені Штати оголошують додатковий пакет сумою $1,1 млрд зі зброєю і обладнанням для України в межах Ініціативи оборонної допомоги Україні, – зауважила Жан-П’єр.

Вона розповіла, що цей пакет допомоги включатиме 18 РСЗВ HIMARS, “які українці настільки ефективно використовують на полі бою”.

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– Ми не перестанемо підтримувати Україну та продовжимо підтримувати український народ оборонною допомогою, яка потрібна їм, настільки довго, наскільки це потрібно, – додала Карін Жан-П’єр.

Водночас у Пентагоні повідомили, що до 18 високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS будуть надані й “відповідні боєприпаси”, включені в пакет.

Міноборони США додало, що, окрім РСЗВ, пакет оборонної допомоги також охоплюватиме:

150 броньованих високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів;

40 вантажівок;

80 причепів для “транспортування важкого обладнання”;

два радіолокатори для безпілотних авіаційних комплексів;

20 багатофункціональних радіолокаційних станцій;

системи протидії безпілотним літальним апаратам;

тактичні системи захищеного зв’язку, спостереження та оптики;

обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

бронежилети та інше польове спорядження.

Крім того, у пакет увійде фінансування підготовки, обслуговування та утримання військової техніки.