Нові HIMARS та ще більше зброї: США оголосили новий пакет допомоги для України
Білий дім оголосив про новий пакет військової допомоги для України у розмірі $1,1 млрд, куди увійдуть нові системи РСЗВ HIMARS, а також інше озброєння та техніка.
Про це під час пресбрифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.
– Сьогодні Сполучені Штати оголошують додатковий пакет сумою $1,1 млрд зі зброєю і обладнанням для України в межах Ініціативи оборонної допомоги Україні, – зауважила Жан-П’єр.
Вона розповіла, що цей пакет допомоги включатиме 18 РСЗВ HIMARS, “які українці настільки ефективно використовують на полі бою”.
– Ми не перестанемо підтримувати Україну та продовжимо підтримувати український народ оборонною допомогою, яка потрібна їм, настільки довго, наскільки це потрібно, – додала Карін Жан-П’єр.
Водночас у Пентагоні повідомили, що до 18 високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS будуть надані й “відповідні боєприпаси”, включені в пакет.
Міноборони США додало, що, окрім РСЗВ, пакет оборонної допомоги також охоплюватиме:
- 150 броньованих високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів;
- 40 вантажівок;
- 80 причепів для “транспортування важкого обладнання”;
- два радіолокатори для безпілотних авіаційних комплексів;
- 20 багатофункціональних радіолокаційних станцій;
- системи протидії безпілотним літальним апаратам;
- тактичні системи захищеного зв’язку, спостереження та оптики;
- обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- бронежилети та інше польове спорядження.
Крім того, у пакет увійде фінансування підготовки, обслуговування та утримання військової техніки.