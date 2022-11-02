Він був би божевільним: Джонсон не вірить, що Путін застосує ядерну зброю проти України
Експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що російський диктатор Володимир Путін не застосує тактичну ядерну зброю проти України.
Про це політик сказав в інтерв’ю Sky News. За його словами, ядерний удар означав би “негайний вихід Росії з клубу цивілізованих націй”.
– Я не думаю, що він (Путін, – Ред.) це зробить, він був би божевільним, якби зробив це, – сказав Джонсон.
Джонсон додав, що у разі застосування ядерної зброї Путін “втратить значну частину тієї глобальної мовчазної підтримки, яку він мав до цього”.
– Багато хто хоче дати Путіну певний кредит довіри. Цього не станеться, щойно він зробить щось подібне. Він також суттєво втратить покровительство китайців. І у своїй власній країні, я гадаю, він викличе абсолютно істеричну реакцію, – розповів експрем’єр Британії.
Попри це, в західних країн і НАТО “є багато варіантів” відповіді на ядерний удар Росії.
Також Джонсон висловив упевненість, що Україна “абсолютно неминуче” переможе у війні з Росією.