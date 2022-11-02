Експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що російський диктатор Володимир Путін не застосує тактичну ядерну зброю проти України.

Про це політик сказав в інтерв’ю Sky News. За його словами, ядерний удар означав би “негайний вихід Росії з клубу цивілізованих націй”.

– Я не думаю, що він (Путін, – Ред.) це зробить, він був би божевільним, якби зробив це, – сказав Джонсон.

Джонсон додав, що у разі застосування ядерної зброї Путін “втратить значну частину тієї глобальної мовчазної підтримки, яку він мав до цього”.

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– Багато хто хоче дати Путіну певний кредит довіри. Цього не станеться, щойно він зробить щось подібне. Він також суттєво втратить покровительство китайців. І у своїй власній країні, я гадаю, він викличе абсолютно істеричну реакцію, – розповів експрем’єр Британії.

Попри це, в західних країн і НАТО “є багато варіантів” відповіді на ядерний удар Росії.

Також Джонсон висловив упевненість, що Україна “абсолютно неминуче” переможе у війні з Росією.