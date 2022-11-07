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Президент Індонезії не очікує, що Путін приїде на саміт G20

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Президент Індонезії не очікує, що Путін приїде на саміт G20
Фото: Getty Images

Президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що сумнівається у тому, що російський диктатор Володимир Путін приїде на саміт Великої двадцятки, який відбудеться вже наступного тижня.

Про це Відодо сказав в інтерв’ю виданню Financial Times.

Він зазначив, що має “сильне відчуття”, що Путіна не буде на саміті. Ця впевненість у нього виникла після розмови з російським диктатором. 

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За словами Відодо росіяни, як і раніше, зможуть взяти участь у саміті двадцятки. Індонезія сподівається, що зможе сприяти міжнародному діалогу та протидіяти “дуже тривожному” зростанню напруженості. 

В центрі дискусії на саміті, за планом, буде продовольча та енергетична безпека. 

– Саміт G20 не повинен бути політичним форумом. Він має бути присвячений економіці та розвитку, – резюмував Відодо.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков казав 7 листопада, що про участь російського диктатора у саміті Великої двадцятки стане відомо до кінця поточного тижня.

Нагадаємо, Відодо запросив на саміт G20 президента Володимира Зеленського. Український президент подякував йому та висловив сподівання, що на саміті не буде окупантів. Зеленський підкреслив, що якщо на заході буде Путін, Україна в ньому брати участі не буде. 

У той же час він зазначив, що формат його участі у саміті також буде залежати від ситуації в країні і на фронті. 

Путін, у свою чергу, не виключив, що поїде на саміт, але остаточне рішення поки що не озвучував. Глава МЗС РФ Сергій Лавров допустив, що Путін міг би зустрітись на саміті з президентом США Джо Байденом – Москва нібито чекає на таку пропозицію.

Байден, який уже підтвердив свою участь у саміті, заявив, що не бачить вагомих причин проводити зустріч з Путіним на G20.

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Джерело: Financial Times
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