Ракети для Iris-T та бронемашини Dingo: Німеччина оприлюднила список допомоги Україні
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У рамках нового пакету військової допомоги Німеччина передала українським бійцям додаткову партію ракет до системи ППО Iris-T SLM.
Про це повідомляється на сайті німецького уряду. Також до нових постачань увійшли:
- ракети для системи SLM Iris-T;
- 30 колісних бронемашин Dingo з посиленим протимінним захистом;
- 18 датчиків захисту від дронів і перешкод (з них 14 раніше поставлені);
- 18 розвідувальних безпілотників;
- 5 тягачів-транспортерів танків армії США M1070 Oshkosh;
- 3 навантажувачі (2 з них поставлені раніше).
Крім цього, німецький уряд опублікував список зброї, що готується до передачі в Україну, а саме:
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- ракети для системи SLM Iris-T,
- 42 танкових трали для розмінування;
- 4 мобільних/захищених системи розмінування;
- 4 мобільних/захищених та дистанційно керованих системи розмінування;
- 5 мобільних розвідувальних комплексів (на транспортних засобах).
Нагадаємо, що 11 жовтня Німеччина передала Україні першу з чотирьох обіцяних систем ППО Iris-T (SLM), яка значно посилила захист українського неба.
За словами президента Володимира Зеленського, у рамках масованих ударів РФ система Iris-T показала себе дуже добре.