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Факти / Україна

Ракети для Iris-T та бронемашини Dingo: Німеччина оприлюднила список допомоги Україні

Валентина Чорна, редакторка стрічки
ППО IRIS-T
Фото: Getty Images

У рамках нового пакету військової допомоги Німеччина передала українським бійцям додаткову партію ракет до системи ППО Iris-T SLM.

Про це повідомляється на сайті німецького уряду. Також до нових постачань увійшли:

  • ракети для системи SLM Iris-T;
  • 30 колісних бронемашин Dingo з посиленим протимінним захистом;
  • 18 датчиків захисту від дронів і перешкод (з них 14 раніше поставлені);
  • 18 розвідувальних безпілотників;
  • 5 тягачів-транспортерів танків армії США M1070 Oshkosh;
  • 3 навантажувачі (2 з них поставлені раніше).

Крім цього, німецький уряд опублікував список зброї, що готується до передачі в Україну, а саме:

Зараз дивляться
  • ракети для системи SLM Iris-T,
  • 42 танкових трали для розмінування;
  • 4 мобільних/захищених системи розмінування;
  • 4 мобільних/захищених та дистанційно керованих системи розмінування;
  • 5 мобільних розвідувальних комплексів (на транспортних засобах).

Нагадаємо, що 11 жовтня Німеччина передала Україні першу з чотирьох обіцяних систем ППО Iris-T (SLM), яка значно посилила захист українського неба.

За словами президента Володимира Зеленського, у рамках масованих ударів РФ система Iris-T показала себе дуже добре.

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