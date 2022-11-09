У рамках нового пакету військової допомоги Німеччина передала українським бійцям додаткову партію ракет до системи ППО Iris-T SLM.

Про це повідомляється на сайті німецького уряду. Також до нових постачань увійшли:

ракети для системи SLM Iris-T;

30 колісних бронемашин Dingo з посиленим протимінним захистом;

18 датчиків захисту від дронів і перешкод (з них 14 раніше поставлені);

18 розвідувальних безпілотників;

5 тягачів-транспортерів танків армії США M1070 Oshkosh;

3 навантажувачі (2 з них поставлені раніше).

Крім цього, німецький уряд опублікував список зброї, що готується до передачі в Україну, а саме:

Зараз дивляться

ракети для системи SLM Iris-T,

42 танкових трали для розмінування;

4 мобільних/захищених системи розмінування;

4 мобільних/захищених та дистанційно керованих системи розмінування;

5 мобільних розвідувальних комплексів (на транспортних засобах).

Нагадаємо, що 11 жовтня Німеччина передала Україні першу з чотирьох обіцяних систем ППО Iris-T (SLM), яка значно посилила захист українського неба.

За словами президента Володимира Зеленського, у рамках масованих ударів РФ система Iris-T показала себе дуже добре.