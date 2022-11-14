Листопад, 13 в 22:37

Президент України Володимир Зеленський братиме участь у саміті Великої двадцятки, який пройде 15-16 листопада в Індонезії.

Його відеозвернення транслюватимуть в онлайн-форматі у вівторок, 15 листопада.

– Вже дуже активно готуємося до дуже важливого тижня для України. Дипломатичного тижня. Відбудеться саміт Групи двадцяти в Індонезії. Наша позиція буде представлена дуже змістовно. Ми дамо публічні відповіді на багато питань, які звучать зараз, – сказав президент у вечірньому відеозверненні.

Саміт Великої двадцятки – це найбільша міжнародна зустріч в Індо-Тихоокеанському регіоні за останні три роки. Захід стартує на Балі у вівторок, 15 листопада.

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Російський режим представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров. Путін не поїде на саміт, але, ймовірно, братиме участь у ньому дистанційно.