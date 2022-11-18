Колишнього президента Молдови випустили з-під домашнього арешту у справі про “кульок”

Листопад, 18 в 18:06

На засіданні 18 листопада Вища судова палата вирішила перевести колишнього президента Молдови Ігоря Додона з-під домашнього арешту під судовий контроль.

Про це із посиланням на Антикорупційну прокуратуру пишуть місцеві ЗМІ.

Із рішення суду випливає, що Додон не може залишати країну протягом 60 днів.

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– Перша наша перемога. Сьогодні мене звільнили з-під домашнього арешту, але боротьба продовжується, – заявив Додон після засідання.

Нагадаємо, експрезидент Молдови перебував під домашнім арештом, починаючи з 26 травня. Його звинувачують у справі про “кульок”, яку завели на підставі відео з тим, де Додон отримує від колишнього лідера Демпартії Володимира Плахотнюка чорний кульок.

На початку жовтня молдавська прокуратура повідомила завершення розслідування справи. Прокурори стверджують, що Ігор Додон отримав від Плахотнюка від $600 тис. до $1 млн на покриття видатків Партії соціалістів (ПСРМ), зокрема – на зарплати деяких членів партії.

Прокуратура зазначає, що Плахотнюк та його радник Сергій Яралов вважали, що платять гроші за те, щоб Додон “домовився” з людьми, які ухвалюють рішення в Росії, про створення коаліції ДПМ та ПСРМ.

Ігор Додон відмовляється визнати свою провину у справі та стверджує, що вона “сфабрикована”.

Джерело: NewsMaker