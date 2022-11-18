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Бывшего президента Молдовы выпустили из-под домашнего ареста по делу о “кульке”

Анастасия Гевко, редактор ленты
Ігор Додон
Фото: Depositphotos

На заседании 18 ноября Высшая судебная палата приняла решение перевести бывшего президента Молдовы Игоря Додона из-под домашнего ареста под судебный контроль. 

Об этом со ссылкой на Антикоррупционную прокуратуру пишут местные СМИ.

Из решения суда следует, что Додон не может покидать страну в течение 60 дней.

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– Первая наша победа. Сегодня меня освободили из-под домашнего ареста, но борьба продолжается, – заявил Додон после заседания.

Напомним, экс-президент Молдовы находился под домашним арестом начиная с 26 мая. Его обвиняют по делу о “кульке”, которое завели на основании видео с тем, где Додон получает от бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка черный кулек.

В начале октября молдавская прокуратура сообщила о завершении расследования дела. Прокуроры утверждают, что Игорь Додон получил от Плахотнюка от $600 тыс. до $1 млн на покрытие расходов Партии социалистов (ПСРМ), в том числе – на зарплаты некоторых членов партии.

Прокуратура отмечает, что Плахотнюк и его советник Сергей Яралов считали, что платят деньги за то, чтобы Додон “договорился” с людьми, которые принимают решения в России, о создании коалиции ДПМ и ПСРМ.

Игорь Додон отказывается признать свою вину по делу и утверждает, что оно “сфабриковано”.

Источник: NewsMaker

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