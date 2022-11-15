Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Іранські ракети для Росії: або не доїдуть, або злетять

Оксана Михайлова, Журналістка Факти ICTV, ведуча рубрики «Огляд соцмереж» та кореспондентка сайту
Іранські ракети для Росії: або не доїдуть, або злетять
Фото: Getty Images

Угода є, але без конкретних обсягів і термінів. Українська розвідка знає, що є домовленість про передачу Росії іранських балістичних ракет. Однак поки що світова спільнота не має підтвердження того, що ці ракети передали.

Про те, що втримає Іран, і як діяти, якщо ракети таки доїдуть до Росії, Факти ІСТV поспілкувалися з аналітиком Національного інституту стратегічних досліджень Олексієм Їжаком.

Балістичні ракети Fateh-110 та Zolfaghar типу російського Іскандера Іран виготовив завдяки попередній співпраці з Північною Кореєю, лазівкам між санкціями та ефективному застосуванню технологій подвійного призначення.

Зараз дивляться

Під санкціями Іран все одно зумів виготовити ракети великої потужності, а головне – високої точності.

– Ці ракети, які хоче надати Іран, якщо вірити тому, що про них написано, не гірші за Іскандери. А Іскандери вважаються просунутою зброєю, вона створювалася вже наприкінці Холодної війни, і після Холодної війни доопрацьовувалася, коли гроші в Росії з’явилися.

Вони довели їх до непоганого стану. В принципі вважаються непоганою балістичною ракетою, але вони вичерпалися. І от та наполегливість, із якою Росія хоче отримати ці іранські ракети, говорить про те, що, мабуть, вони теж непоганої якості. Чому? Тому що Іран давно займався цим, наполегливо займався цим, і з’явився такий спонсор у вигляді Китаю, – каже Олексій Їжак.

Росія натомість готова надати те, що Ірану потрібно. А це, кажуть експерти, можуть бути технології, яких бракує Ірану для ядерної програми. Проте реакція світової спільноти, дипломатичний тиск поки зробили своє, і найочевидніше, Росія ракет не отримає. Принаймні, поки що.

– Коли в Ірані побачили реакцію на дрони, коли всі побачили, що саме іранські, хоча й перефарбовані в російські, була така реакція, що вони просто зрозуміли, що треба зупинятися.

Якщо з’являться балістичні ракети і будуть стріляти по Україні, за такої ситуації ніхто просто не повірить ані Росії, ані Ірану, що не заплачена за такі ракети найвища ціна – тобто допомога в ядерній програмі. А якщо це так, весь світ стане дибки, – вважає аналітик.

Водночас імовірно, що домовленість таки є, однак питання її втілення ще відкрите.

– Я думаю, що домовленість, угода про розширення постачання і співпраці існує. Вона, можливо, давня, і має багато параметрів. Але щодо конкретних варіантів постачань, думаю, немає конкретного контракту, що Росія має отримати певну кількість таких ракет. Зрештою, їх ще треба виготовити. Росії потрібні сотні, а чи зможе Іран надати сотні таких ракет, я сумніваюсь, – каже Олексій Їжак.

Балістичні ракети – реальна загроза для України. Насамперед тому, що проти них ми не маємо ефективного захисту.

Читайте
Ізраїль атакував авіабазу в Сирії, яку використовували Іран та РФ - Reuters

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат уже не раз заявляв, що найефективнішою протидією таким ракетам буде знищення до моменту пуску. Це один зі сценаріїв, який бачить і Олексій Їжак.

– Як можна протидіяти? Перше – це дипломатичний тиск на Іран, і він здійснюється, друге – це знищення місць виробництва, і тут є охочі, окрім України. Є Ізраїль, Саудівська Аравія, якщо Іран перейде певну межу, і, безперечно, Азербайджан.

Третій етап – удари по пускових установках, якщо вони з’являються в певному радіусі від України, і це вже буде законною дією. Я думаю, наші партнери також враховують цей фактор, коли вирішують, якої дальності ракети давати, – зауважує експерт.

За його словами, щойно такі ракети з’являться у Росії, в України теж з’являться засоби більшої дії.

Приклад таких ефективних засобів протидії – ракети типу ATACMS, які летять на 300 км. Або будь-які інші такого ж типу. Тоді буде можливість знищити балістичні ракети ще до моменту пуску, адже після – то вже буде складно зробити.

Читайте
У Повітряних силах пояснили, чому РФ знизила інтенсивність ракетних атак

Найкраще з ними би впоралися американські комплекси Patriot, однак про постачання їх Україні наразі не йдеться.

Тож сподівання є зараз і на дипломатію. Якщо на полях G20 переговори США і Китаю були конструктивні (а Китай теж має великий вплив на Іран), цілком імовірно, що ситуація на фронті в Україні загалом і питання постачання Іраном ракет Росії поки що знімається.

Читайте
У Повітряних силах пояснили, коли РФ може завдати масованого удару по Україні

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка