США та Ізраїль намагаються завадити Ірану постачати Росії дрони

Січень, 04 в 9:20

Адміністрація США обговорювала з владою Ізраїлю шляхи припинення поставок безпілотників з Ірану до Росії.

Про це повідомив на брифінгу речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає Укрінформ.

– Ми, поза сумнівом, обговорювали з нашими ізраїльськими партнерами загрозу, яку становлять іранські технології БПЛА, а також їх розповсюдження по всьому світу, включно з Росією, – сказав він.

Він додав, що Вашингтон вже застосовує наявні важелі, щоб завадити Тегерану постачати озброєння в інші країни. Так, США запровадили санкції проти осіб, причетних до поставок. Крім того, американська сторона продовжує відстежувати цілі для нових санкцій.

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Раніше Центр нацспротиву повідомляв, що наприкінці грудня у Білорусі помітили групу іранських інструкторів, які навчають російських військових і координують запуски дронів-камікадзе.

Фото: ГУР