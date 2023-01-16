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Факти / Світ

У Польщу перекидають ППО Patriot – вони прикриють військову допомогу Україні

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Patriot
Фото: Depositphotos

Німеччина почала перекидати у Польщу системи протиповітряної оборони Patriot. Це роблять для прикриття логістичного пункту, де збирають військову допомогу для України, пише Spiegel.

Журналісти зазначають, що перші солдати в рамках цього перекидання мають вирушити з Бад-Зюльце (Мекленбург-Передня Померанія) 16 січня.

Також найближчими днями до Польщі передислокують системи озброєння – три батареї мають забезпечити захист польської критичної інфраструктури на кордоні з Україною.

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Повідомляється, що системи прикриють важливу перевалочну станцію для допомоги Україні за 30 км від кордону.

Раніше в Пентагоні зазначили, що комплекси Patriot мають допомогти збивати балістичні ракети та авіацію Російської Федерації, що б’ють по Україні.

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Джерело: Spiegel
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